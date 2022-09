देहरादून: दहेज की मांग पूरी ना होने पर टिहरी की रहने वाली एक महिला को जहां गर्म तवे और चिमटे से बुरी तरह दाग (Tehri Dowry Victim) दिया था. जिसके बाद से ही महिला का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Former CM Harish Rawat) ने पंडित दीनदयाल राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर महिला का हालचाल जाना. साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बेहतर उपचार के लिए बातचीत की.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोनेशन अस्पताल (Dehradun Coronation Hospital) पहुंचे और पीड़ित महिला (Tehri dowry harassment case) व उनके परिजनों से वार्ता की. इससे पहले महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी कोरोनेशन अस्पताल पहुंची और संबंधित स्टाफ से महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की.

इसके बाद हरीश रावत गुरुवार देर शाम कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (emergency medical officer) से महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की. इस बीच हरीश रावत ने बर्न वार्ड में जाकर महिला से वार्ता भी की. इस दौरान उनके साथ अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष और डॉक्टर गहतोड़ी, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट व अन्य मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा.

बता दें कि टिहरी जिले और विकास नगर में रहने वाले ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिला को गर्म तवे और चिमटे से बुरी तरह से दाग दिया था. इसके साथ ही 7 दिनों से भूखी और प्यासी रही महिला प्रीति कि मंगलवार देर शाम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पेट में भोजन नहीं मिलने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष की ओर से प्रीति को 1 सप्ताह से अधिक समय तक पानी और भोजन तक मुहैया नहीं कराया गया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मैं कोरोनेशन अस्पताल में दहेज पीड़िता प्रीति से मिला व उनका हालचाल जाना है. इस दौरान उनके साथ समस्त मेडिकल स्टाफ मौजूद था.

गौर हो कि प्रीति की मां ने टिहरी थाने में आरोपी सास सुभद्रा देवी (पत्नी देवेंद्र जगूड़ी) और ननद जया जगूड़ी निवासी विकासनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. जिसके आधार पर टिहरी पुलिस ने दहेज अधिनियम संबंधित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सास और ननद को गिरफ्तार किया है.

एसएसपी टिहरी नवनीत सिंह भुल्लर (SSP Tehri Navneet Singh Bhullar) ने कहा नई टिहरी कोतवाली (New Tehri Kotwali) में आरोपी सास और ननद के खिलाफ मुकदमा (Case against mother and sister in law) दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है.