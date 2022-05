देहरादूनः थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली युवती ने बीईजी रुड़की (BEG Roorkee) में तैनात फौजी पर शादी का झांसा (rape on the pretext of marriage) देकर सगाई करने और फिर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवती के मुताबिक फौजी ने शादी करने से इनकार (soldier refuses to marry) कर दिया है. आरोपी फौजी युवती की अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है. युवती का कहना है कि फौजी पहले से शादीशुदा भी था, जिसकी 8 साल की बेटी है. युवती की तहरीर के आधार पर फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मामले के तहत, पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह साल 2018 में फेसबुक पर सेना के जवान बागेश्वर जिले के लाहौर चौरा निवासी नंदन सिंह पटवाल के संपर्क में आई. नंदन सिंह ने खुद को रुड़की में सेना के बीईजी सेंटर का जवान बताया. फेसबुक पर संपर्क होने के बाद दोनों में मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ और बातचीत होने लगी. उसी दौरान नंदन सिंह ने पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और पीड़िता शादी के लिए तैयार हो गई. नंदन सिंह ने 14 जुलाई 2021 में पीड़िता के साथ सगाई कर ली और सगाई लड़की के घर पर हुई. सगाई करने के बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाएं.

ये भी पढ़ेंः नाबालिग पोती पर बिगड़ी दादा की नीयत, मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

युवती के मुताबिक, सगाई के बाद जब वह शादी की बात करती तो आरोपी हर बार टालमटोल करने लगा. इस दौरान पीड़िता के पिता की मौत हो गई. पीड़िता के पिता की मौत होने के बाद जब पीड़िता ने शादी की बात कही तब भी आरोपी शादी टालता रहा और फिर अचानक पीड़िता से बातचीत करनी बंद कर दी. साथ ही फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया. उसके बाद आरोपी ने दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और संबंध बनाने के लिए धमकी देने लगा. पीड़िता के मना करने पर आरोपी अश्लील फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा. जब पीड़िता द्वारा आरोपी की छानबीन की तो पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसकी 8 साल की बेटी भी है. थाना बसंत विहार प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी नंदन सिंह पटवाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस द्वारा मामले में की जांच की जा रही है.