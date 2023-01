विकासनगर: हरबर्टपुर के पास एक बस खंभे से टकरा (bus accident in vikasnagar) गई. इस घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत (Driver died in Vikasnagar bus accident) हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को गंभीर चोटें (Two people injured in Vikasnagar bus accident) आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. घटना के समय बस में करीब 20 सवारियां थी.

बताया जा रहा है कि बस विकासनगर की तरफ से देहरादून जा रही थी. तभी बस यूके 07 सीए 3296 हरबर्टपुर के पास सड़क के पास खंभे से टकरा गई. बताया जा रही है कि कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है. घटना में बस चालक अशोक कुमार पुत्र हंसराज शर्मा निवासी शिवपुरी डाकपत्थर उम्र 56 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई. कोतवाली विकासनगर प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट ने बताया अशोक कुमार कि दोनों घायलों को उपचार के अस्पताल भिजवाया गया है.

वहीं, दूसरी ओर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया. जिसमें पांवटा हिमाचल प्रदेश की तरफ से देहरादून की तरफ आ रहे ट्रक डंपर को चेक किया गया. जिसमें चेकिंग के दौरान ट्रक डंपर क्षमता से अधिक रेत बजरी खनन सामग्री परिवहन करते हुए पाया गया. जिसके बाद पुलिस ने डंपर को सीज कर दिया. विकासनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट ने बताया क्षमता से अधिक रेत बजरी खनन सामग्री की शिकायत लगातार मिल रही थी. जिस पर पुलिस अलग अलग टीम बनाकर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है. जिसमें छह डंपर क्षमता से अधिक रेत बजरी खनन सामग्री परिवहन करते पाए गए. वाहनों को एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया .