मसूरी: शुक्रवार देर शाम मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस (Road accident on Dehradun Marg Galogi Power House) के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा (bike rider lost control and hit the hill) गया. जिससे बाइक में सवार युवक गंभीर रूप से घायल (bike rider seriously injured) हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को देहरादून हायर सेंटर भेजा गया.

मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास बाइक में सवार दो युवक देहरादून की ओर जा रहे थे. तभी बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई. जिसमें 24 वर्षीय गोलू निवासी डीएल रोड मठ मंदिर देहरादून गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को 108 की मदद से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया जबकि दूसरे युवक को हल्की चोटें आई हैं. मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना घायल के परिजनों को दे दी गई है.