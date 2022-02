देहरादून: बॉलीवुड के सुपर स्टार अक्षय कुमार पहाड़ों की रानी मसूरी के प्यार में पड़ गए हैं. उन्होंने वैलेनटाइन वीक के पहले रोड डे पर सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया है. अक्षय कुमार कार की खिड़की से मसूरी की हसीन वादियों का दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं.

अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि "What else is being in love?! We call Uttarakhand Devbhoomi for a reason. Have shot in the most exotic locations in the world but Mussoorie- लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला." इसका मतलब हम उत्तराखंड को किसी कारण से देवभूमि कहते हैं. दुनिया की सबसे आकर्षक लोकेशंस में हमने शूटिंग की है, लेकिन मसूरी- लाखों मिल, कोई भी तुम सा नहीं).

अक्षय कुमार को मसूरी से हुआ प्यार

बता दें बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी इन दिनों मसूरी में हैं. वो अपनी अपकमिंग फिल्म रत्सासन की रीमेक की शूटिंग कर रहे हैं. बीते दिनों अक्षय कुमार ने पुलिस की वर्दी पहने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें अक्षय ने लिखा था कि 'मसूरी यू आर ए ड्रीम तो शूट.' अपकमिंग फिल्म रत्सासन में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने भी हैं.

बता दें, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर भी बनाए गए हैं. अक्षय कुमार ने देहरादून में आज सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. सीएम से मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार उत्तराखंडी टोपी पहने दिखाई दिए. सीएम धामी ने कहा कि हमने उन्हें (अक्षय कुमार को) एक प्रस्ताव दिया था, इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. वह उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी काम करेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और पुष्प गुच्छ दिए. साथ ही सीएम धामी ने उन्हें केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की.