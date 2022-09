देहरादूनः हरिद्वार पंचायत चुनाव (Haridwar Panchayat Election) का बिगुल बज चुका है. पंचायत चुनाव को लेकर जहां बीजेपी-कांग्रेस समेत बसपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. वहीं, इस पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है. ऐसे में आज आप ने भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची (AAP Candidates list) जारी कर दी है.

हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर आप प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आप प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी है. इस सूची में वार्ड नंबर 8 आदर्श टिहरी नगर से दीप्ति चौहान, वार्ड नंबर 10 से पदार्था उर्फ धनपुरा-2 से डॉक्टर जातिराम, वार्ड नंबर 16 सिकरौढा से आलम जहां, वार्ड नंबर 17 चौली सहाबुद्दीन से अर्जुन कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है.

आप प्रत्याशियों की सूची.

वहीं, वार्ड नंबर 21 दरियापुर दयालपुर से हुमा परवीन, वार्ड नंबर 25 नगला कुबड़ा से ललिता और वार्ड नंबर 40 खड़ीजा कुतुबपुर से दिलशाना को आम आदमी पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है. प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में आप के प्रत्याशी बेहतर (Aam Aadmi Party Uttarakhand) प्रदर्शन करेंगे.

हरिद्वार में पंचायत चुनावः बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला ऐसा है, जहां पंचायत चुनाव राज्य के बाकी 12 जिलों के साथ नहीं होते हैं. राज्य गठन के बाद से ही यह परिपाटी जारी है. बीते साल मार्च से जून के बीच पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था. अब पंचायत चुनाव को लेकर तिथि का ऐलान हो गया है.

बीती 6 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 8 सितंबर तक नामांकन (Nomination for Election In Haridwar) होंगे. जिसके बाद 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. वहीं, 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तिथि होगी और 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा. मतदान 26 सितंबर (Voting For Panchayat Election) और मतगणना 29 सितंबर को होगी.