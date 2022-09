देहरादून: नई बाइक चलाने का शौक पूरा करने के लिए बाइकों को चोरी करने वाले तीन युवकों को थाना रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार (Bike thief arrested from Uttarkashi) किया है. चोरी के आरोपियों से कुल 8 बाइकें बरामद (8 bikes recovered from thieves) की गई हैं. उत्तरकाशी से तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है.आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई (gangster act action against the accused) की जाएगी.

बता दें 14 अगस्त को प्रदीप शर्मा निवासी आनन्द जिम सेंटर तुनवाला रायपुर,21 अगस्त को असलम सैफी निवासी सुंदर वाला और 20 सितम्बर को प्रवीण कुमार निवासी ज्योर्तिमय एन्क्लेव तुनवाला ने थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई की अज्ञात चोरों द्वारा मोटर साइकिल चोरी कर ली है. तीनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना रायपुर ने 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया. गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए संदिग्धों की जानकारी मिली.

घटनास्थल को आने एवं जाने वाले मार्गाें पर लगे लगभग 70 सीसीटीवी कैमरों को चेक करने पर आरोपियों द्वारा चोरी की गई मोटर साइकिल सहित मसूरी, सुवाखोली होते हुए उत्तरकाशी जाने का पता चला. जिस पर पुलिस टीम ने उत्तरकाशी बन्दरकोट तिराहे पर निर्माणाधीन कॉलेज के पास उत्तरकाशी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपी उत्तरकाशी के रहने वाले हैं. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने घोड़ा फैक्ट्री जंगल, बालावाला से चोरी के 6 दोपहिया वाहन बरामद किये.

एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें नई-नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक है. जिसे पूरा करने के लिये उनके द्वारा अलग-अलग स्थानों से उक्त मोटरसाइकिलों व स्कूटियों को चोरी की गई. आरोपी आयुष पूर्व में प्रवीण पुरोहित के रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां से उसने 2 महीने पहले काम छोड़ दिया था.

चोरी करने के बाद अभियुक्त वाहनों की पिछली नंबर प्लेट निकालकर उसका इस्तेमाल करते थे. पुलिस से बचने के लिए उन्हें जंगल में छुपाकर रखते थे. सोमेश को मोटरसाइकिल के संबंध में अच्छी जानकारी है. वह मोटरसाइकिल के तारों को जोड़कर बिना चाबी के ही उन्हें स्टार्ट कर चोरी कर लेता है. सभी आरोपी नशे के आदी हैं.