ऋषिकेश: सिखों के पवित्र धर्मस्थल श्रीहेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई खुलने जा (Shri Hemkund Sahib doors will open on 22 May) रहे हैं. ऐसे में हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की दर्शन की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है. यहां अब एक दिन में पांच हजार श्रद्धालु ही दर्शन कर (5000 devotees will be allowed to visit Hemkund Sahib per day) सकेंगे. श्रीहेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने उत्तराखंड सरकार से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है.

बता दें कि 22 मई से श्रीहेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ 19 मई को राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह (से.नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना कर करेंगे. ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा के मुताबिक, चारधाम के साथ ही राज्य के पांचवें धाम श्रीहेमकुंड साहिब में भी रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आमद की संभावना है. लिहाजा, व्यवस्थाओं को मुकम्मल और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने के तहत यह फैसला लिया है. इससे श्रद्धालुओं के लिए इंतजामों को बेहतर रखने में प्रबंधन और प्रशासन को सहायता मिलेगी.

ऐसे करें यात्रा रजिस्ट्रेशन.

बिंद्रा ने बताया कि ऋषिकेश में लक्ष्मणझूला रोड स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में रजिस्ट्रेशन के इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालु यात्रा पर आने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट registrationandtouristcare.ukgov.in और एप्लीकेशन tourist care uttarakhand के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं. उन्होंने यात्रा पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से सरकार और ट्रस्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है.