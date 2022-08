देहरादून: राजधानी में इन दिनों डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है. अभी तक देहरादून में 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि (Dengue confirmed in 9 patients in Dehradun) हो चुकी है. इनमें से 2 डेंगू मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती (Dengue patient admitted to AIIMS Rishikesh) हैं. दोनों मरीज ऋषिकेश स्थित चंद्रेश्वर नगर चंद्रभागा के रहने वाले हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों मरीजों की स्थिति सामान्य है. जबकि अन्य मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.

देहरादून जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण (Dehradun District Vector Borne Disease Control)अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि डेंगू मरीजों के क्षेत्रों में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई और प्रचार प्रसार किया जा रहा है. डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम (Dengue Control and Prevention) के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मच्छर प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग (Fogging in Mosquito Infested Areas) कर रही है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 175 नए कोरोना संक्रमित, एक की मौत, 131 हुए स्वस्थ

प्रभारी सचिव स्वास्थ्य विभाग डॉ आर राजेश कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि डेंगू संक्रमण की अवधि मानसून से लेकर लगभग अक्टूबर तक रहती है. इस दौरान लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. अपने आसपास परिसर में मच्छर न पनपने दें और इससे बचाव के लिए सावधानियां बरतें.

उत्तराखंड में डेंगू को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. वर्तमान में पूरे प्रदेश में अब तक 19 डेंगू मरीज मिले हैं. राहत की बात यह है कि डेंगू से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है. डेंगू बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने मरीजों के लिए अस्पतालों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड (Dengue isolation wards in hospitals) में बेड आरक्षित किए हैं. इसके अलावा दवाइयों की उपलब्धता और जांच सुविधा सुनिश्चित की है.