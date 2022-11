चंपावत: जनपद के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम में होने वाले विकास कार्यों का चंपावत के प्रभारी डीएम हेमंत कुमार (DM Hemant Kumar in charge of Champawat), मंदिर समिति और विभागिय अधिकारियों ने निरीक्षण (Inspection of development works in Purnagiri Dham) किया. डीएम ने ककराली गेट से लेकर पूर्णागिरि धाम तक किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया और जायजा लिया.

चंपावत के प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत वर्मा ने पूर्णागिरि धाम में विकास कार्य करा रही कार्यदायी संस्था को पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए. प्रभारी डीएम वर्मा ने मंदिर समिति एवं अधिकारियों के साथ पूर्णागिरि धाम स्थित मंदिर समिति कार्यालय में बैठक की. जहां मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के साथ ही विभाग की ओर से किए जा रहे विकास व मरम्मत कार्यों की जानकारी दी.

साथ ङी उन्होंने मार्च 2023 में होने वाले मां पूर्णागिरि मेले से पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की. ताकि पूर्णागिरि धाम मे आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े. प्रभारी डीएम वर्मा ने कहा कि मॉनसून काल में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए लोनिवि एवं अन्य विभागों को आपदा निधि से ₹63 लाख स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही स्वास्थ्य पेयजल बिजली आदि की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है. कार्यदायी संस्थाओं को कार्य तय समय में पूरा करने निर्देश दिए हैं.