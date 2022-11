चमोली: गोपेश्वर पोखरी राजमार्ग पर देवखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त (Road accident on Gopeshwar Pokhri Highway) हो गई. दुर्घटना में कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत (Two people in the car died in the accident) हो गई है. घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शवों को रेस्क्यू कर राजस्व पुलिस को सौंप दिया है.

जानकारी के अनुसार अनिल सेमवाल (28) पुत्र चक्रधर सेमवाल, निवासी छेमी (देवखाल) और संजय (36) पुत्र चंद्रर शेखर, निवासी (गणाई) जोशीमठ त्रिशूला से देवखाल लौट रहे थे. इस दौरान देवखाल के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. जिससे कार में सवार अनिल और संजय की मौके पर मौत हो गई. ग्रामीणों ने घटना की सूचना एसडीआपरएफ को दी. जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चला कर शवों को खाई से निकालकर राजस्व पुलिस को सौंपा.

2 दिनों में चार सड़क हादसे: बता दें बीते शुक्रवार देर शाम उत्तराखंड के चमोली जिले में एक टाटा सूमो खाई (Tata Sumo fell into a ditch in Chamoli) में गिरी. इस सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई. बीते रोज उत्तरकाशी में भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ. सुबह लगभग 12:00 बजे हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई. ऐसा ही एक हादसा बदरीनाथ ऋषिकेश मार्ग पर भी हुआ है. जहां 3 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गये. वहीं, विकासनगर में कालसी-चकराता मोटरमार्ग पर एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई.