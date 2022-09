चमोली: उत्तराखंड में सरकारी नौकारियों में हो रहे घोटालों (Controversy in recruitment in Uttarakhand) को लेकर युवाओं में आक्रोश है. जिसके कारण युवा बेरोजगार आज सड़कों पर हैं. चमोली की कर्णप्रयाग तहसील में में आज बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन (protest educated unemployed in Karnprayag) कर भर्ती घोटालों में संलिप्त हाकम सिंह का पुतला फूंका(Unemployed burnt effigy of Hakam Singh). साथ ही बेरोजगार युवाओं ने हाकम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.

कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन कर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराये जाने की मांग की है. आक्रोशित युवाओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया. इस दौरान युवाओं का समर्थन करने कर्णप्रयाग तहसील पहुंचे इंद्रेश मैखुरी (Indresh Maikhuri) ने कहा सरकार हाकम सिंह को भर्ती घोटालों का मास्टर माइंड घोषित कर सफेदपोशों को बचाने का कार्य कर रही है, जबकि इसका मास्टर माइंड का मास्टर कोई और ही है.

कर्णप्रयाग में शिक्षित बेरोजगारों में फूंका हाकम सिंह का पुतला

पढे़ं- Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, UKSSSC की 5 परीक्षाएं निरस्त, UKPSC के हवाले 7000 पदों की भर्तियां

इंद्रेश मैखुरी (Indresh Maikhuri) ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायधीश की निगरानी में इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की बात कही. उन्होंने कहा इससे ही दोषियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है.