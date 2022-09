अल्मोड़ा: एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (Soban Singh Jeena University) पर नियुक्तियों में धांधली करने का आरोप (Allegations of rigging appointments) लगाया है. गोपाल भट्ट ने चयन प्रक्रिया पर सवाल (Question on selection process) खड़े करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में कई पदों में भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले ही कर दिया गया. विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों ने अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति (Recruitment of RSS people) देने का काम किया है.

वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है. प्रभारी कुलसचिव डॉ देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि यूजीसी और सरकारी नियमों के तहत भर्तियां हुई हैं. विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने वाले लोगों पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कमेटी विधिक राय लेकर कार्रवाई करेगी.

डाॅ देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय और परिसर स्तर पर निकाली गई भर्तियां, नितांत अस्थायी हैं. भर्ती कार्मिकों का कार्यकाल महज 6 महीने के लिए है. इन भर्तियों की विज्ञप्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट में निकाली गई है. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पब्लिक डोमेन का पार्ट है.