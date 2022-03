देहरादून: अल्मोड़ा का प्रदीप महरा नोएडा के मैकडोनल्ड में काम करता है. उसे सेना में जाने का जुनून है. इसलिए वो रोजाना रात को नोएडा की सड़कों पर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर अपने घर जाता है.

लेकिन प्रदीप महरा के लिए शनिवार की रात बहुत खास रही. रोज की तरह वो दौड़ लगाता हुआ घर को लौट रहा था. इतने में एक फिल्मेकर की नजर उस पर पड़ गई. फिल्म मेकर भी संयोग से उत्तराखंड का ही था. उसने कुमाऊंनी भाषा में बात की तो प्रदीप ने भी दौड़ते-दौड़ते जवाब दिया. इस तरह बना उसका वीडियो रातों-रात दुनिया भर में चर्चित हो गया.

प्रदीप की पीटरसन ने की तारीफ

प्रदीप के वीडियो को देखकर बड़े-बड़े लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. सात समुंदर पार अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में भी प्रदीप महरा के चर्चे हैं. इंग्लैंड के धाकड़ क्रिकेटर रहे केविन पीटरसन ने प्रदीप का वीडियो देखकर ट्वीट किया. पीटरसन ने लिखा- This will make your Monday morning! What A Guy!. यानी ये वीडियो आपकी सोमवार की सुबह बेहतर बना देगी. क्या लड़का है. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी प्रदीप महरा की तारीफ की है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में आधी रात को लगाता है 10 किमी की दौड़, VIDEO VIRAL होते ही देशभर में चर्चित हुआ अल्मोड़ा का प्रदीप

हरभजन सिंह ने लिखा कि चैम्पियंस इसी तरह बनते हैं, फिर चाहे वो स्पोर्टस फील्ड पर हो या फिर ज़िंदगी में. वह एक विजेता ही साबित होगा. हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी पंजाब से राज्यसभा भेजने वाली है.