वाराणसी: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर अक्सर युवाओं के साथ ठगी की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अब युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको ठगी के जंजाल से बाहर निकालने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है. इस मास्टर के तहत अब युवाओं को नौकरी मिलने में ठगी के समस्या का शिकार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सरकार खुद युवाओं को देश और विदेश में रोजगार पाने का एक बड़ा मौका देने जा रही है (Yogi government will help in getting jobs abroad).



इस मौके के तहत आगामी 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोजगार मेला (Employment fair in Varanasi on June 28) को लगेगा. इसमें बहुराष्ट्रीय,राष्ट्रीय समेत कुल 32 कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को रोजगार देंगी. इस आयोजन की खास बात यह होगी कि, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करने किया जाएगा.



विदेश में भी युवाओं का होगा चयन: इस बारे में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि, इस मेले में युवाओं को देश के साथ विदेश में भी रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास किया जा है. इसके तहत अबू धाबी के लिए योग्य अभ्यर्थियों का भी चयन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस मेले में चयनित अभ्यार्थियों को बकायदा दूसरे देश की भाषा और अन्य प्रशिक्षण को भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें दूसरे देश में किसी तरीके की परेशानी ना हो और वह इधर-उधर न भटकें.



ये डिग्रियां होनी है जरूरी: 28 जून को काशी में होने वाले बृहद रोजगार मेले में युवाओं को बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन समेत अन्य कंपनियां जॉब फेयर में रोजगार का मौका देंगी. इस रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष के लोग भाग ले सकते हैं. इसमें शामिल होने आए युवाओं के पास हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई,डिप्लोमा, एमबीए की डिग्रियां होनी चाहिए. (Varanasi News in Hindi)

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द