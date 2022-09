भदोही: जनपद में पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Former MLA Vijay Mishra) और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा और उनके परिजनों के नाम दर्ज 3 करोड़ 34 लाख रुपए की जमीन को कुर्क कर लिया है. आरोप है कि, अपराधिक तरीके से डरा धमका कर विजय मिश्रा ने अपने और परिजनों के नाम इस जमीन को खरीदा था. जिसे कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है.

बता दें कि, ऊंज थाना क्षेत्र के नवधन गांव में हाईवे से सटी कीमती जमीन है. आराजी संख्या 1396, 1398, 1399, 1402 संयुक्त गाटा संख्या की कुल 5590 वर्ग मीटर जमीन विजय मिश्रा और उनके परिजनों के नाम खरीदी गई थी. बताया जा रहा है कि, आपराधिक तरीके से डरा धमका कर इस जमीन को क्रय किया गया था.

जानकारी देते भदोही SP डॉ. अनिल कुमार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, इस जमीन की कीमत 3 करोड़ 34 लाख रुपए (Attachment of property former MLA Vijay Mishra) है. जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ो रुपए की कीमती जमीन को पुलिस ने गुरुवार को कुर्क कर लिया है. पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Former MLA Vijay Mishra) वर्तमान में रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद हैं. और भदोही में जिला प्रशासन के द्वारा इन दिनों लगातार बाहुबली विजय मिश्रा पर कार्रवाई की जा रही है.

विजय मिश्रा (Former MLA Vijay Mishra) और उनके परिजनों के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है. जिससे पूर्व विधायक और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. बता दें कि, कुछ दिन पहले भी जिलाधिकारी के आदेश पर उनके भतीजे चंद्र प्रकाश मिश्रा की पत्नी पुष्पलता के नाम दो करोड़ पचास लाख की जमीन को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्क कर लिया गया था. आज एक बार फिर डीएम के आदेश पर पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके परिजनों के नाम करोड़ों के संपत्ति को कुर्क (Attachment of property former MLA Vijay Mishra) कर दिया.

