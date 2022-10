संतकबीरनगर में अनियंत्रित होकर कार के नाले में गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत (three people died in sant kabirnagar) हो गई.

संतकबीरनगर: जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में खलीलाबाद से सिद्धार्थनगर जा रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की नाले (car fell into drain in Sant Kabirnagar) में डूबने से मौत (three people died in sant kabirnagar) हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को नाले से बाहर निकलवाया.

बेलहर थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल के पास रविवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर (car fell into drain in Sant Kabirnagar) गई. कार में सवार एक ही परिवार के तीनों लोग नाले में डूब गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सहित तीनों लोगों को नाले से बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत (Sant Kabirnagar road accident three people died) घोषित कर दिया.

इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया. मृतकों में जितेंद्र पांडे (30), शीला (50), रुद्र (3) निवासी तेलौरा जनपद सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे. रविवार सुबह कार से तीनों आवश्यक कार्य से खलीलाबाद गए थे. देर रात वह खलीलाबाद से अपने घर सिद्धार्थनगर लौट रहे थे. वहीं, बेलहर थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई और कार में सवार तीनों लोग पानी में (three people died in sant kabirnagar) डूबने लगे.

स्थानीय लोग घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से तीनों लोगों को बाहर निकाला गया. उसके बाद गंभीर रूप से घायल तीनों को अस्पताल ले जाया गया. बेलहर थाना प्रभारी अमित कुशवाहा ने बताया कि नाले में कार गिरने से तीन लोगों की मौत (Sant Kabirnagar road accident three people died) हो गई है. तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

