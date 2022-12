सहारनपुर: जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. व्यापारियों ने खाद्य विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने आए व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया. पकड़ा गया व्यक्ति थाना सदर बाजार इलाके के कपिल विहार का रहने वाला है.

यह व्यक्ति खाद्य विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर व्यापारियों से अवैध वसूली (Fake officer used to cheat in Saharanpur) कर रहा था. 7 दिसंबर को शक होने पर व्यापारियों ने उसे पकड़ कर पूछताछ की तो उसकी पोल खुल गई. पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कर लिया है. पकड़ा गया व्यक्ति खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी जानकारी रखता है. जिसके आधार पर वह व्यापारियों के पाश जाकर न सिर्फ खाद्य विभाग का रॉब झाड़ता था, बल्कि मिलावटखोरी के नाम पर अवैध वसूली करता था. जबकि खाद्य विभाग से पकड़े गए व्यक्ति का दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है.



व्यापारियों के मुताबिक उक्त व्यक्ति अकेला ही उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंच जाता था. उसके साथ विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होता था. जिसके चलते उन्हें व्यक्ति पर शक हुआ और विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. जिस पर खाद्य विभाग से पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति विभाग में किसी भी पद पर नहीं है. शक सही होने पर व्यापारियों ने 7 दिसंबर की शाम उगाही करने पहुंचे व्यक्ति को पकड़ (Saharanpur Food Department Fake officer arrested) कर बैठा लिया. दुकानदारों की सूचना पर बाजार पहुंचे सहायक आयुक्त पवन कुमार और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञान पाल सिंह ने इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया. विभाग की ओर से भी पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पकड़े गए व्यक्ति से (Fraud officer arrested in Saharanpur) पूछताछ में जुट गई है. वहीं, पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि युवक का कोई रिश्तेदार खाद्य विभाग में तो नहीं है. जिसके जरिए उसको विभाग की पूरी जानकारी है.

