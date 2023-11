लखनऊ: उत्तर प्रदेश 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो जाएगा (UP will be tuberculosis free by 2025). टीबी पर सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath on tuberculosis in UP) ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश को वर्ष 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए अलग-अलग तरीके से टीबी के मरीजों को खोजने का काम और उनका इलाज किया जा रहा है.