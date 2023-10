लखनऊ: देश के 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार दिवाली गिफ्ट देगी (UP Govt employees will get four percent dearness allowance). न केवल कर्मचारियों का चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उनको करीब 7000 रुपए बोनस भी दिया जाएगा. सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश कर दिए गए हैं. जल्द से जल्द बढ़ा वेतन और बोनस जारी करने के लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है.

केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद यूपी सरकार भी दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा (UP govt will give four percent dearness allowance) कर देगी . लगभग 300 करोड़ का अतिरिक्त बजट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बोनस पर खर्च होगा. उत्तर प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है.

चार फीसदी वृद्धि के साथ 46 फीसदी हो जाएगा डीए:

डीआर जुलाई 2023 से चार फीसदी की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा हो गई थी. जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े थे उन्हें 25% बोनस नकद और 75% धनराशि जीपीएफ खाते में दी गई थी. जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं था, उनकी 75% धनराशि एनएससी और पीपीएफ में दिए जाने का आदेश हुआ था. पिछले वर्ष जुलाई में भी चार फीसदी ही वृद्धि हुई थी. डीए / डीआर वृद्धि का लाभ अक्टूबर के वेतन और पेंशन से देने का आदेश हुआ था.