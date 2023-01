लखनऊ : ठंड का मौसम में धुंध के चलते सड़क दुर्घटनाओं (road accidents due to fog) में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. बीते कई दिनों से रोजाना राजधानी समेत आसपास के इलाकों से मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने की खबरें मिल रही हैं. बीत 24 में अलग-अलग सड़क हादसों (road accident in lucknow) में दो लोगों के जान गंवाने की खबर है. लखनऊ के माल थाना अंतर्गत रिश्तेदार की तेरहवीं में जा रहे एक साले-बहनोई को बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. जिसमें बहनोई की इलाज के दौरान मौत (death during treatment) हो गई और साले का इलाज चल रहा है. वहीं इटौंजा थाना के अंतर्गत खेत की सिंचाई करने के लिए इंजन के लिए डीजल लेने जा रहे किसान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में किसान की मौत हो गई.



पहला हादसा माल थाना क्षेत्र (Mall Thana Area) का है. ओमप्रकाश कुशवाहा निवासी कनौसी मानकनगर के अनुसार शनिवार उनका छोटा भाई राममूर्ति (37) अपने साले राजू मौर्या के साथ मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार की तेरहवीं संस्कार में शामिल होने माल जा रहा था. रास्ते में रुदान खेड़ा मोड़ के पास बिना नंबर प्लेट लगे एक ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी. दुर्घटना में छोटा भाई व उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां छोटे भाई राममूर्ति को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और राजू का इलाज चल रहा है. वहीं घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़ कर फरार हो गया. पुलिस ओम प्रकाश की तहरीर पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा (case against tractor driver) दर्ज कर जांच की बात कह रही है. वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है.



दूसरी घटना इटौंजा थाना क्षेत्र (Itaunja police station area) में हुई. सूर्य किशोर निवासी ग्राम भरतपुर मजरा मंडौली के अनुसार शनिवार को उनका भाई मोहन खेतों की सिंचाई के लिए डीजल लेने के किए पैदल पेट्रोल पंप जा रहा था. देवरी रुखरा स्टेशन के पास सीतापुर से लखनऊ जा रहे अज्ञात वाहन ने भाई को टक्कर मार दी. हादसे में मोहन की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने सूर्य किशोर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

