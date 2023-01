लखनऊ : घर की रसोई का बजट (home kitchen budget) बिगाड़ने वाली हरी सब्जियां (green vegetables) अब आम आदमी की थाली में पहुंचने लगी हैं. महंगाई के कारण लाल हुए टमाटर के दाम अब आम आदमी के बजट में आ गया है. इसके अलावा जिन हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहा थे, उनमें भी कई सब्जियों के दाम आधे रह गए हैं. भिंडी और तरोई इन दिनों आधे रेट पर बिक रही हैं. इसके साथ ही आलू, लहसुन, लौकी के दामों में काफी गिरावट आ गई है.



दरअसल पिछले 10 दिनों में हरी सब्जियों (green vegetables) के दामों में भारी गिरावट हुई है. ऐसा बदलाव क्षेत्रीय किसानों की फसल (Vegetables from Regional Farmers) बाजार में आने और सहालग सीजन खत्म होने की वजह से है. सब्जी व्यापारियों का कहना है (according to regional farmers) कि आने वाले दिनों में सब्जिओं के दामों में अभी और गिरावट आएगी. फिलहाल बीते दस दिनों में हरी सब्जियों के दाम आधे (Half the price of green vegetables) से ज्यादा कम हो गए हैं. इससे आमजन की जेब पर पड़ रहे अतिरिक्त भार से थोड़ी राहत जरूर मिली है. आइए जानते हैं 2 जनवरी सोमवार को क्या रहे हरी सब्ज़ियों के दाम.



यूपी की मंडियों और बाजारों (Mandis and markets of UP) में सोमवार को हरी मिर्च-40 रुपये किलो, अदरक-25 रुपये किलो, फूल गोभी-10 रुपये/प्रति पीस, टमाटर 20 रुपये किलो, हरा मटर-25 रुपये किलो, पालक-20 रुपये किलो, पुराना आलू -15 रुपये किलो, नया आलू-30 रुपये किलो, लहसुन-30 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, नीबू -35 रुपये किलो, भिंडी-35 रुपये किलो, तरोई-30 रुपये किलो, कद्दू-20 रुपये किलो, लौकी-20 रुपये किलो, सेम-40 रुपये किलो, परवल-30 रुपये किलो, करेला-40 रुपये किलो, गाजर-15 रुपये किलोग्राम रहा.

