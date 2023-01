लखनऊ : देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी परेड में निकलने वाले चारबाग में झाकियां बन रही हैं और प्रतिभागी रिहर्सल कर रहे हैं. लखनऊ में 22 जनवरी को पहला, 24 जनवरी को दूसरा फुल ड्रेस रिहर्सल है. इसके बाद 26 जनवरी को विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन है. इसे लेकर तीनों दिन राजधानी के कई मार्गों पर रूट डाइवर्जन रहेगा. डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने बताया की परेड का मार्ग रविन्द्रालय/ बाल संग्रहालय चारबाग से प्रारम्भ होकर केकेसी तिराहा, पीसीएफ बील्डिंग के सामने से छितवापुर चौकी, विकासदीप, महाराणा प्रताप चौराहा, वार्लिंगटन (हुसैनगंज) चौराहा, बापू भवन (रायल होटल) होते हुए विधानसभा के सामने से हजरतगंज (अटल चौक) चौराहा से बांएं अल्का तिराहा, मेफेयर तिराहा, वाल्मीकि तिराहा से बाएं तरफ होकर डीएम आवास के सामने से, डीएम आवास पेट्रोल पंप के किनारे से मेट्रो पुल नीचे से केडीसिंह बाबू स्टेडियम तिराहे (मैट्रो स्टेशन) से दाहिने से होते हुए एसबीआई तिराहे के बाये केडी सिंह बाबू स्टेडियम के गेट न-06 से प्रवेश कर समाप्त होगी. जिसके बाद गेट न-05 (मोतीमहल लॉन की ओर) से बच्चे बाहर निकल कर बसों में बैठेंगे व परेड का शेष भाग (आर्मी के टैंक वाहन व झांकिया आदि) इसी मार्ग से आगे बढ़कर मोतीमहल तिराहे से दाहिने चिरैयाझील, सहारागंज तिराहा, सिकंदरबाग, सप्रूमार्ग तिराहा, हजरतगंज चौराहा, डीएसओ, बंदरियाबाग, लालबत्ती चौराहा होकर वापस जाएंगे.

रूट डायवर्जन :: चारबाग रेलवे स्टेडियम के सामने के आसपास एवं हजरतगंज चौराहा तक की यातायात व्यवस्था डीसीपी रईस अख्तर ने बताया कि अमौसी एयरपोर्ट एवं चारबाग रेलवे स्टेशन / रोडवेज बस स्टेशन को आने-जाने वाले यात्री उपरांकित डायवर्जन मार्ग का संज्ञान लेते हुए चारबाग, विधान सभा, हजरतगंज, केडी सिंह स्टेडियम मार्ग के अतिरिक्त वैकल्पिक सुगम मार्ग चुना जाए. उन्होंने कहा कि चारबाग, केकेसी से विधानसभा, हजरतगंज से केडी सिंह स्टेडियम के बीच सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन समान्य की हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एंबुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को ट्रैफिक पुलिस द्वारा परेड के दौरान आने की इजाजत होगी. इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंबर 9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है. वहीं सुबह 8 बजे से चारबाग रेलवे स्टेडियम के सामने के आसपास का क्षेत्र पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, ताकि इस स्थान पर परेड खड़ी हो सके. जिसको देखते हुए यहां रुट डायवर्जन किया गया है. आलमबाग, मवैया की ओर से चारबाग जाने वाले यातायात लाटूश रोड गुप्ता तिराहा से रविन्द्रालय (बालविद्या मन्दिर) केकेसी की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात चारबाग लाटूश रोड (गुप्ता तिराहे) से बांए बांसमंडी चौराहा कैसरबाग या रविन्द्रालय से दाहिने यू-टर्न कर मवैया, आलमबाग होते हुए जा सकते हैं.

डीएवी कॉलेज ओवर ब्रिज ढाल से एवं बांसमण्डी चौराहे से गुरु गोविन्द सिंह चौराहा (राणा प्रताप) की ओर यातायात नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात कैसरबाग या चारबाग तिराहे से दाहिने नत्था तिराहा, मवैया, आलमबाग होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

मोहन होटल तिराहे से केकेसी एपीसेन रोड तिराहे की ओर यातायात नहीं आ सकेगा बल्कि यह यातायात बास मंडी रविन्द्रालय तिराहा से दाहिने यू-टर्न कर नत्था,मवैया होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

केकेसी तिराहा से चारबाग रविन्द्रालय एवं राणा प्रताप चौराहा की ओर यातायात नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात लोको चौराहा, कुंवर जगदीश चौराहा, आलमबाग या सदर कैंट, अब्दुल हमीद चौराहा, एसएन ओवर ब्रिज, लालबत्ती, बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब, गांधीसेतु (1090) चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

सदर एवं कुंवर जगदीश चौराहा (बूचड़ी ग्राउन्ड), लोको चौराहा से केकेसी, चारबाग की ओर जाने वाले यातायात लोको चौराहे से आगे नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात लोको वर्कशाप फतेहअली आलमबाग या सदर कैंट होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

राणाप्रताप चौराहे से छितवापुर चौकी, केकेसी, चारबाग की ओर यातायात नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बांसमंडी चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

हीवेट रोड तिराहे से राणा प्रताप चौराहे की ओर यातायात नहीं आ सकेगा बल्कि यह यातायात बासमंडी या अशोक लाट कैसरबाग चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

उदयगंज, सिचाई भवन से एनेक्सी की ओर एवं हुसैनगंज चौराहा की ओर जाने वाले- आने वाले यातायात को लालबहादुर शास्त्री तिराहे से सिसेण्डी विधान सभा की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. यह यातायात लालबत्ती चौराहा या उदयगंज तिराहे से सदर ओवर ब्रिज होते हुए अपने गतव्य को जा सकेंगे. केवल कार पास वाले वाहनों को सचिवालय विधानभवन के पीछे सड़क के प्रवेश द्वार से सचिवालय के अन्दर आने की अनुमति होगी.

सदर ओवर ब्रिज (कैंट क्षेत्र) से हुसैनगंज होते हुए कैसरबाग की ओर नहीं जा सकेंगे. यह यातायात कैंट, अब्दुल हमीद एसएन पेट्रोल पम्प, कटाईपुल, बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब, गांधी सेतु (1090) चौराहा, संकल्प वाटिका, सुशीला स्मृतिका, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा, क्लार्क अवध, सीडीआरआई होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

बंदरियाबाग चौराहा से हजरतगंज की ओर आने वाले यातायात को बंदरियाग से आगे नहीं जाने दिया जाएगा. यह यातायात सीधे गोल्फ क्लब, गांधी सेतु (1090) चौराहा या लालबत्ती चौराहा से सदर कैंट होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा. केवल कार पास वाले वाहन बंदरियाबाग से डीएसओ चौराहा होते हुए सिसेंडी तिराहा की ओर जाकर विधान सभा गेट न-7 में अंदर जा सकेंगे.

कैसरबाग, अशोक लाट चौराहा की ओर से आने वाला यातायात हुसैनगंज (वार्लिंगटन) चौराहा या बापू भवन (रायल होटल) चौराहे की ओर नहीं आ सकेगा, बल्कि यह यातायात बासमंडी, नत्था होटल, आलमबाग या परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु मन्दिर तिराहे से दाहिने, सुशीला स्मृतिका, संकल्प वाटिका या सिकन्दरबाग, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.





हसैनगंज (बर्लिंगटन) चौराहा के आसपास का रूट डायवर्जन : हुसैनगंज (बर्लिंगटन) चौराहा से सिंचाई भवन, सदर की ओर से हुसैनगंज चौराहा (बर्लिंगटन) को ओर निर्धारित समय के उपरान्त यातायात नहीं जा सकेगा. बल्कि यह यातायात उदयगंज तिराहे से सदर ओवर ब्रिज या योजना भवन, लालबहादुर शास्त्री तिराहे से दाहिने, लालबत्ती चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. कैसरबाग अशोक लाट चौराहे से हुसैनगंज (वर्लिंगटन) चौराहे की ओर निर्धारित समय के पश्चात यातायात नहीं जा सकेगा. बल्कि यह यातायात अशोक लाट कैसरबाग चौराहे से बासमंडी, चारबाग, नत्था या परिवर्तन चौक होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.





रायल होटल (बापू भवन) चौराहा के आस पास का रूट डायवर्जन : रायल होटल (बापू भवन) चौराहा से सिसेंडी हाउस एवं कन्धारी बाजार (सुपर मार्केट), लालबाग चौराहा के मध्य निर्धारित समय के पश्चात यातायात प्रतिबंधित रहेगा. सिसेंडी हाउस की तरफ एवं कन्धारी बाजार/नूर मंजिल की तरफ से जाने वाले यातायात को कुछ समय के लिए चौराहा की ओर नहीं आने दिया जाएगा. यह यातायात डाॅ. सूजा रोड या लालबाग होकर जा सकेगा.





विधान सभा के सामने 25 जनवरी को ही बंद हो जाएगा यातायात : हजरतगंज चौराहा से रायल होटल (बापू भवन) चौराहा तक विधानसभा मार्ग पर यातायात के लिए पूर्ण रूप से 25 जनवरी को दोपहर 2 से ही बंद कर दिया जाएगा, ताकि बैठने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से विधान सभा के सामने पूर्ण किया जा सके. नावेल्टी सिनेमा (लालबाग) चौराहा से कैपिटल तिराहा के मध्य निर्धारित समय के पश्चात यातायात प्रतिबंधित रहेगा. केवल कार पास वाले वाहन ही नावेल्टी सिनेमा (लालबाग) चौराहा से जनपथ तक आ सकेंगे तथा वहां पर अपने वाहनों को पार्क करेंगे.





हजरतगंज चौराहा (इलाहाबाद बैंक) के आसपास एवं मेफेयर तिराहा तक यातायात व्यवस्था : हजरतगंज चौराहा से निर्धारित समय के पश्चात कोई यातायात मेफेयर, सुभाष/ परिवर्तन चौक चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात हजरतगंज चौराहा से अशोक मार्ग होते हुए मीराबाई मार्ग, सप्रू मार्ग तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा से संकल्प वाटिका तिराहा, सुशीला स्मृतिका, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा होते हुये अपने गंतव्य को जा सकेगा. डीएसओ चौराहा से सिसेंडी तिराहा के मध्य का आवागमन मार्ग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. यह प्रतिबंध समय 08.00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगा. महानगर, निशांतगंज की ओर से आने वाला यातायात संकल्प वाटिका तिराहे से हजरतगंज चौराहा, विधानसभा मार्ग की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात संकल्प वाटिका तिराहे से बांए बैकुंठधाम, पीएनटी/बालू अड्डा, गांधी सेतु (1090) चौराहा, जियामऊ, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग, लालबत्ती, एसएन ओवर ब्रिज कैंट होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे. गोमतीनगर, दैनिक जागरण से आने वाला यातायात सिकंदरबाग से हजरतगंज की ओर नहीं आ सकेगा. यह यातायात संकल्प वाटिका, सुशीला स्मृतिका तिराहा, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा से क्लार्क अवध तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. गोल्फ क्लब चौराहा से यातायात पार्क रोड, हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात पार्क रोड चौराहा से दाहिने मुड़कर नरही होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. पार्क रोड चौराहा से कोई यातायात डीएसओ चौराहा एवं हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा. जनपथ के पीछे से कोई यातायात जनपथ मार्केट होकर हजरतगंज बाजार नहीं जा सकेग. डनलफ तिराहा एवं बैंक ऑफ इंडिया तिराहा होकर कोई यातायात अल्का तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात बैंक ऑफ इंडिया तिराहा से लीला सिनेमा तिराहा होकर नवलकिशोर रोड की ओर होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. लालबाग (नावेल्टी) चौराहा से किसी प्रकार का यातायात मेफेयर तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा. यहां से वाहन कैपर रोड होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे. कैपर रोड तिराहा से कोई यातायात बाल्मीकि तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात कैंपर रोड तिराहा से हरिओम मंदिर, निशात हास्पिटल, कैसरबाग अमेरिकन लाइब्रेरी, बारादरी, परिवर्तन चौक होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा. नरही/ दैनिक जागरण चौराहा से मीराबाई तिराहा से होकर हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं आ सकेगा. यह यातायात को मीराबाई तिराहे से दाहिने सप्रू मार्ग तिराहा, सिकंदरबाग होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.





सुभाष/परिवर्तन चौक चौराहा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के आस-पास यातायात व्यवस्था : आईटी चौराहा/कैसरबाग, चौक की ओर से आने वाला यातायात जो सुभाष चौराहा होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम, हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात सुभाष चौराहा से परिवर्तन चौक होकर कैसरबाग अशोक लाट चौराहा या क्लार्क अवध तिराहा या हनुमान सेतु से दाहिने सुशीला स्मृतिका संकल्प वाटिका बैकुंठधाम तिराहा, पीएनटी, गांधी सेतु (1090) चौराहा या सिकंदरबाग होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. प्रेस क्लब तिराहा से किसी भी प्रकार का यातायात डीएम आवास, हिन्दी संस्थान हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात परिवर्तन चौक, चाइना बाजार, निशात हास्पिटल होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. चिरैयाझील एवं मोतीमहल लॉन तिराहा से कोई यातायात स्टेट बैंक मुख्य शाखा होकर केडी बाबू स्टेडियम हिन्दी संस्थान की ओर नहीं जा सकेगा. यह यातायात चिरैयाझील तिराहा से लक्ष्मण मेला बंधा, संकल्प वाटिका से बांए सुशीला स्मृतिका, हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा या सहारागंज, सिकंदरबाग होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा. संकल्प वाटिका तिराहे से महानगर/ निशातगंज की ओर से आने वाली रोडवेज/ सिटी बसें सिकंदरबाग, हजरतगंज चौराहे की ओर नहीं आ सकेंगी. यह बसें संकल्प वाटिका तिराहे से बांए बैकुंठ धाम तिराहा, पीएनटी, गांधी सेतु (1090) चौराहा, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग, लालबत्ती कैंट होकर जा सकेंगी. गोमतीनगर की तरफ से आने वाली रोडवेज/सिटी बसें गाधी सेतु (1090) / पीएनटी तिराहे से सिकंदरबाग, हजरतगंज को ओर नहीं आ सकेंगी. यह बसें गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग, लालबत्ती, कैंट होकर या समतामूलक, आरआर बंधा, पेपरमिल तिराहा हनुमान सेतु, सुभाष चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी. चारबाग से आने वाली रोडवेज/सिटी बसें नत्था तिराहे से चारबाग रविन्द्रालय केकेसी राणा प्रताप, हुसैनगंज, कैसरबाग, विधानसभा, हजरतगंज की ओर नहीं आ सकेगी. यह बसें मवैया, आलमबाग, कुंवर जगदीश चौराहा, कैंट, लालबत्ती, बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब, गांधी सेतु (1090) चौराहा, पीएनटी, सिकंदरबाग चौराहा से दाहिने संकल्प वाटिका, सुशीला स्मृतिका, हनुमान सेतु सुभाष चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी. कैसरबाग की ओर से आने वाली रोडवेज/सिटी बसें रायल होटल, हुसैनगंज की ओर नहीं आ सकेंगी. यह बसें बांसमंडी चौराहा, चारबाग, नत्था, मवैया या क्लार्क अवध, हनुमान सेतु से दाहिने सुशीला स्मृतिका, संकल्प वाटिका, पीएनटी, गांधी सेतु (1090) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैंट होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी.



