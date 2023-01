लखनऊ : कोहरे व ठंड के कारण रेल संचालन की चुनौतियों को लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल (Ashutosh Gangal, General Manager, Northern Railway) ने पटरियों के चटकने की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को ऑनलाइन बैठक में उत्तर रेलवे के डीआरएम और विभागाध्यक्षों को उन्होंने सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कोहरे के इंतजामों, विकासात्‍मक कार्यों और मालभाड़ा लदान पर प्रमुखता से काम करने के निर्देश दिए.



महाप्रबंधक आशुतोष गंगल (Ashutosh Gangal, General Manager, Northern Railway) ने कहा कि सुरक्षित यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है. स्‍टेशनों पर फॉग सिग्‍नलों का पर्याप्‍त स्‍टॉक रखा जाए. रात के दौरान नियमित निरीक्षण करें. इसमें किसी प्रकार की गलती न हो, इसको सुनिश्वित करें. उन्‍होंने अप्रभावी वैगनों को स्‍टॉक से हटाने के भी निर्देश दिए हैं. ट्रेनों के रुकने पर चिंता जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को गतिशीलता बेहतर करने के निर्देश दिए हैं. फ्रेट बिजनेस डेवलेपमेंट पर उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से दी जा रही रियायतों और उपायों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें.



नए साल पर डीआरएम से की मुलाकात (meeting with DRM) : पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के मंडल मंत्री व केंद्रीय उपाध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में अरशद जमाल, आरसी पांडेय, रमेश कुमार, बृजेश चतुर्वेदी और रूपेश ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम और विभागाध्यक्षों से मुलाकात की. इस दौरान कर्मचारियों ने नए साल की बधाई दी और अपनी मांगों से अवगत कराया. साथ ही नए साल में नई ऊर्जा के साथ काम करने की बात कही.

कोहरे से रेल व बस सेवाएं प्रभावित (Rail and bus services affected due to fog) : उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों, बसों और विमान सेवाओं पर बड़ा असर पड़ रहा है. कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं. वहीं कई उड़ानें भी 5 से 6 घंटे की देरी से हो पा रही हैं. इसके अलावा सड़क परिवहन भी चौपट है. ट्रेनों में बेगमपुरा एक्सप्रेस (12238 ) 9:30 घंटे, भागलपुर-गांधीधाम स्पेशल (09452) 8:30 घंटे, पद्मावत (14208 ) 3:45 घंटे, नौचंदी (14512), 3:30 घंटे, गरीब नवाज (15716) 3:15 घंटे, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (22356) 8 घंटे, गंगा सतलुज (13308) 6:30 घंटे बिलंब से चल रही हैं.



बुरी तरह प्रभावित हैं विमान सेवा (Airlines affected by fog) : दिल्ली से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान (6 ई-2376) को रद्द करना पड़ा. गोवा-लखनऊ इंडिगो की उड़ान दो घंटे, चंडीगढ़-लखनऊ इंडिगो की उड़ान (6ई-146) 2:50 घंटे, रियाद से आने वाली फ्लाईट्स पांच घंटे, इंदौर-लखनऊ इंडिगो की उड़ान 2:48 घंटे, दुबई-लखनऊ 1:44 घंटे, जेद्दा लखनऊ सऊदिया की उड़ान 47 मिनट देरी से हुई. इसी तरह गुवाहाटी-लखनऊ इंडिगो की उड़ान 2:35 घंटे, जयपुर-लखनऊ इंडिगो की उड़ान 4:11 घंटे, दिल्ली-लखनऊ एयर एशिया की उड़ान 91 मिनट, रांची लखनऊ 67 मिनट, मुंबई लखनऊ अकासा एयर की उड़ान 48 मिनट लेट हुई. लखनऊ से रांची जाने वाली उड़ान 94 मिनट, लखनऊ-गुवाहाटी 3:14 घंटे, लखनऊ-दुबई 110 मिनट, लखनऊ प्रयागराज तीन घंटे की देरी से रवाना हुई.

