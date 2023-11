लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath in Lucknow ) ने शुक्रवार को प्रदेश में एक्सप्रेस-वे निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रदेश में दो नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण (Construction of two new expressways in UP) के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये. विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते साढ़े 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश में को एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली है.