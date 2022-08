वाराणसी: ईडी जांच नहीं, बल्कि विपक्ष को प्रताड़ित करने का हथियार बन गया है. रेड मारना और इंक्वायरी करना अब इन्वेस्टिगेशन का भाग नहीं है. ऐसा कहना है वाराणसी पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram statement on ED action) का. सांसद कार्ति चिदंबरम दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं. जहां वह कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ बाबा कालभैरव और काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे. रविवार को दर्शन करने के पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा है. सबसे पहले उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald money laundering case) में ईडी द्वारा कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं.



कार्ति चिदंबरम नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग केस में आरोपित हैं. मीडिया से बातचीत में सबसे पहले उन्होंने बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन (congress protest against inflation) और 2024 लोकसभा के चुनाव (lok sabha election 2024) की रणनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर खुलकर बात की.उन्होंने कहा कि ईडी का इस्तेमाल (congress protest against ed) राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है. 12 साल पुराने केस में बिना वजह फंसाया जा रहा है. सरकार विपक्षियों को प्रताड़ित कर रही है.

यह भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति बनने पर मायावती ने जगदीप धनखड़ को दी बधाई





उन्होंने कहा कि सभी जांच एजेंसियों को अब तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली है. सिर्फ और सिर्फ मामले को तूल दिया जा रहा है. विपक्षियों को डराने के लिए बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध हमेशा जारी रहेगा. लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की नीतियां कांग्रेस उजागर करेंगी.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप