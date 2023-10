लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में हुई विधान परिषद व विधानसभा की भर्तियों की प्रारम्भिक जांच सीबीआई से कराने के 18 सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया है. न्यायालय ने विधान परिषद की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज (Matter of recruitment in Assembly and Legislative Council) कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि 'याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण आदेश वापस लिया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने विधान परिषद की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर पारित किया.