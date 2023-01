लखनऊ : जी 20 सम्मेलन (G20 Summit in UP Lucknow) को लेकर लखनऊ की सड़कों से अतिक्रमण (Encroachment being removed in Lucknow) हटाया जा रहा है. एयरपोर्ट से लेकर गोमतीनगर तक कहीं भी अवैध अतिक्रमण को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा. इसके लेकर जबरदस्त एक्शन का आगाज हो चुका है. जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत होने वाले कार्यों के सम्बंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, शहीद पथ, कानपुर रोड व एयरपोर्ट कनेक्टिंग रोड समेत सम्बंधित स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उपाध्यक्ष ने साफ-सफाई, अवैध अतिक्रमण/कब्जों को हटाने और हाॅर्टीकल्चर वर्क को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं.



इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर उपाध्यक्ष (Instructions of LDA Vice President) ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तीन दिन के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने, गेट नंबर-2 के पास अवैध रूप से लगी चाय की दुकान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं. पिकअप भवन रोड/फ्लाईओवर पर गंदगी व वाहनों की रगड़ से रेलिंग पर पड़े निशानों की सफाई. शहीद पथ पर हरित पट्टी को सुव्यवस्थित करके तारों के स्थान पर रेलिंग लगाने, सर्विस लेन पर क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत चिन्हित करके ठीक कराने, शहीद पथ की दीवारों की पेन्टिंग, जगह-जगह उगी झाड़ियों को हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं गोमतीनगर विस्तार में निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर अवैध निर्माण पाए गए. इस पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं.

इसी तरह सुल्तानपुर रोड पर प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से बनी बाउंड्रीवाॅल/निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश (Order of LDA Vice President) दिए हैं. कहा कि सर्विस लेन पर अवैध रूप से लगी पटरी दुकानों, ठेलों व गुमटी आदि को अभियान चलाकर हटाया जाए. शहीद पथ से रायबरेली रोड व सर्विस लेन से एल्डिको को जाने वाले मार्ग की तरफ कई अवैध दुकानें/अतिक्रमण के साथ ही खाली पड़े आवासीय भूखंडों पर गिट्टी, मौरंग व सरिया आदि की दुकानों को उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को नियमानुसार नोटिस जारी करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कानपुर रोड से एयरपोर्ट को जाने वाले मार्ग पर जर्जर हो चुके पाथ-वे व दीवारों को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, विशेष कार्याधिकारी डीके सिंह, अधीक्षण अभियंता एके सिंह, अधिशासी अभियंता जोन-2 अवनीन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता जोन-1 केके बंसला, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता एवं राजकुमार समेत कई अधिकारी व अभियंता शामिल रहे.

