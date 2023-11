लखनऊ: गाजियाबाद के डासना स्थिति शिव शक्ति धाम मंदिर के महंत और विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती समेत कई हिंदू वादी नेताओं की हत्या करने की आतंकी संगठन साजिश रच रहा था (ISIS wanted to kill Narasimhanand of Dasna). इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस (Islamic State of Iraq and the Levant) के पुणे मॉड्यूल को दी गई थी. इसमें अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आईएसआईएस सदस्य माज बिन तारिक व अब्दुल्लाह अर्सलान भी शामिल थे.