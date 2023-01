लखनऊ : यूपी में कोरोना (Corona infected patients in UP) के मरीज धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव रहने का निर्देश दिया है. कोई भी संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो तुरंत मरीज का आरटीपीसीआर जांच (Corona's RTPCR test) कराई जाए. बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस (corona virus) से संक्रमित चार नए मरीज मिले. बीते मंगलवार को दो कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे. वहीं दो मरीज डिस्चार्ज हुए और घर वापस भेज गए. इसके अलावा इस वक्त प्रदेश में कुल एक्टिव केसों (Number of active cases of corona virus) की 48 संख्या है. स्वास्थ्य निदेशालय (Directorate of Health UP) के मुताबिक प्रदेश भर में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की 41 संख्या है.



बता दें, अस्पतालों में अभी तक बिना कोविड जांच (covid 19 test) के ही मरीज भर्ती हो रहे थे. अब कोरोना के नए वैरिएंट (new variant of corona) के खतरे को देखते हुए कोविड जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. खासकर लक्षण वाले व बुखार के मरीजों की शत-प्रतिशत जांच कराई जाएगी. वहीं, लक्षण वाले मरीजों की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है. मंगलवार को प्रदेश भर में 59 हजार 941 की जांच की गई है. पॉजिटिव आए सभी मरीजों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है. आगरा में 1 हजार 118 सैंपल की जांच हुई, जिनमें में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव रही. प्रयागराज में 770 सैंपल में से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. गौतमबुद्धनगर नगर में महज 138 सैंपल की जांच हुई. गोंडा में 1352 सैंपल की जांच में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.



फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 48 एक्टिव केस (active cases of corona infection in UP) हैं. सबसे ज्यादा मामले गौतमबुद्धनगर और मेरठ में हैं. यहां 7-7 एक्टिव केस हैं. कुशीनगर में 5 एक्टिव केस हैं. इसके अलावा अम्बेडकरनगर में 4 एक्टिव केस हैं. आगरा, प्रयागराज और महाराजगंज में 3-3 सक्रिय मरीज हैं. लखनऊ स्वस्थ्य विभाग (Lucknow Health Department) के अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी में आने वाले किसी भी मरीज का इलाज नहीं रोका गया. ट्रायज एरिया में डॉक्टरों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज मुहैया कराया. राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है. सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल (Lucknow CMO Dr. Manoj Agarwal) ने बताया कि लखनऊ में रोजाना 1100 से अधिक लोगों की जांच हो रही है. किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है. तीन सक्रिय मरीज हैं. सभी मरीज होम आईसोलेशन में हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों की सेहत की निगरानी कर रही है. किसी भी मरीज में कोविड के लक्षण नहीं हैं. सभी बिना लक्षण वाले मरीज हैं.

