लखनऊ : राजधानी के एक निजी बैंक के कर्मचारी (Fraud posing as a bank employee) ने बैंक में आई नई स्कीम का झांसा देकर रुपये दोगुने (rupee doubling scheme) करने के नाम पर 7 लाख रुपये हड़प लिए. समय पूरा होने पर जब पीड़ित रुपये लेने बैंक कर्मी के पास पहुंचा तो वह फरार हो गया. पीड़ित ने पीजीआई थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. राजधानी के गोसाईंगंज घुसवल के रहने वाले सुनील कुमार के अनुसार उनका आईडीबीआई बैंक की कल्ली पश्चिम ब्रांच (IDBI Bank Kalli West Branch) में खाता है. ब्रांच जाने के दौरान उनकी मुलाकात बलिया निवासी आकाश सिंह से हुई थी. उसने खुद को उसी बैंक का कर्मचारी बताया था. वहां आरोपी आकाश ने पीड़ित कि बताया था कि बैंक में एक नई स्कीम आई है, जिसमें जमा किए गए रुपये दोगुने किए जाते हैं. सुनील ने कथित बैंककर्मी की बात पर भरोसा कर लिया और 1 फरवरी 2022 को उसे सात लाख रुपये का चेक दे दिया. इसके 10 फरवरी को बैंक में आकाश ने उन्हें एलआईसी की एक रसीद दी और कुछ दिन में रुपये लेने के लिए कहा.



सुनील के अनुसार फरवरी में ही दोबारा बैंक गए, जहां आकाश नहीं मिला. इस दौरान बैंक के ब्रांच मैनेजर और वहां मौजूद कर्मचारियों को पूरी बताई. बैंक मैनेजर सतीश कुमार ने बताया कि आकाश (Bank employee snatched seven lakh rupees) ने कई अन्य लोगों से भी रुपये लिए हैं. इसके बाद सुनील एलआईसी की रसीद लेकर मोहनलालगंज एलआईसी ऑफिस पहुंचे. जहां उन्हें फर्जी रसीद होने की बात बताई गई. इसके बाद सुनील ने एसीपी कैंट से मिल कर उन्हें घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पीजीआई कोतवाली में कथित बैंककर्मी आकाश सिंह (Case against alleged banker Akash) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पीजीआई कोतवाली (PGI Kotwali Lucknow) पुलिस के अनुसार सुनील की शिकायत पर कथित बैंककर्मी आकाश के खिलाफ मुकदमा (Case against alleged banker Akash) दर्ज कर लिया गया है. बैंककर्मियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. आरोपी आकाश (Bank employee snatched seven lakh rupees) की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं. उसके लखनऊ स्थित ठिकानों और रिश्तेदार, संबंधियों की जानकारी जुटाई जा रही है.





