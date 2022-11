लखनऊ : मिनटों में लोन अमाउंट (loan amount) खाते में और फिर जिंदगीभर ब्लैकमेल के शिकार. आज के समय में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है. रोजना सैकड़ों लोग लोन ऐप (loan app) के जरिये ठगे जा रहे हैं. इसे देखते हुए यूपी पुलिस ने इन लोन ऐप से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है. यही नहीं तकरीबन 100 से अधिक ऐसी लोन एप्लीकेशन के नाम भी जारी किए हैं, जो लोन देने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं.

बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार हुए लोगों ने खुलासा किया था कि वो चीन में बैठे लोगों के इशारों पर यहां आर्थिक समस्या झेल रहे लोगों को शिकार बना कर कम दिनों के लिए 10 हजार तक का लोन देते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपय ऐंठ लेते हैं. यूपी साइबर पुलिस ने सभी जिलों की पुलिस को एडवाईजरी जारी करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है. एसपी साइबर यूपी त्रिवेणी सिंह (SP Cyber UP Triveni Singh) के मुतबिक लोन ऐप के जरिये लोगों को छोटा अमाउंट देकर लाखों रुपये की ठगी की जाती है. इससे बचने के लिए मुख्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें उन चाइनीज एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है जिनसे आम लोगों को लोन देने के बहाने ठगा जा रहा है.

जानकारी देते यूपी पुलिस के साइबर सलाहकार राहुल मिश्रा.



एसपी साइबर (SP Cyber UP Triveni Singh) के अनुसार लोन और फिरौती वसूलने के इस गैंग में 100 से ज्यादा ऐप शामिल हैं. टेक्निकल एनालिसिस में सामने आया कि ये ऐप लोगों की डिटेल को चीन स्थित सर्वर्स को भेज रहे हैं. यही नहीं ठगे गए पैसों को हवाला और क्रिप्टो करेंसीज के जरिए चीन भेजा जा रहा. एसपी साइबर ने कहा कि ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और वेब साइट्स पर उपलब्ध हैं. गूगल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए भी इनकी मार्केटिंग की जा रही है.





इन लोन ऐप से बचने के लिए पुलिस ने जारी की है चेतावनी : Cash Advance Atach, Dhan Pal, Cash Host, Rupeeok, Cash Manager, Fri Loan, Cash Advance T1,Cashcom, Walletpro, Well Credit Gold, Honey Loan, Eulavt App, Honey Loan App, Handey Loan, Cash Advance, Lucky Loan App, DuttaRuppes, Personal Loan App, Rapid Paisa, Money View App, Doa Cash Loan App, Coin Track, Avail Finance, Help Money Application, Credit Box Alpha Loan, Future Wellet, Harmony Loan, Needy Loan ,Sugar Money, KreditcoinApp,Areako, Credit Pearl, May Loan, Fortress Loan App, Cash Credit, Ariaeko Lone, Wallet Pro, Cartel Loan, Lucy Cash Lone, Ok Rupee Loan Application, Hi Credit App, Support Loan, Quick Money App,Topcash Loan, Easy Barrow Loan App, Carpwallet, Rupeebox, Credit marvelx, Rupeeredee Loan App, Many Loan, Rupee pocket, Payrupik, Kridet Marvel, Volcano Loan, More Loan, Magic Loan, Instant Loan, Yes Cash, Magic Money, Rupee Papa, Cash Xp, Rupee Ok 1, Cash Ok, Sunshine Loan, Credit it App, Palmrupees, Easy Rp, Money Ladder, Elephant Cash, Magicc Loan, Cash Loan, Pillai Loan, Credit Loan, Rupeey Hall, Income Loan App, Top Cash, Flash Rupee, Cash Station, Rupeestar, Link Money, Loan Home, Ruffilo, Mony Stand Credit Loan, Charms Mass Tech Pvt Ltd (Bellon Loan App), Baba Nanak Financial Services Ltd (Kredit Mango App), Aladdin Lamp TechnologyPvt Ltd (Papa Money Loan App), PradhanmantriYojna Loan App, Loan Bro Loan App, Rupeehome, Krazeyben, Aaacash, Crystal Loan, Gold Sea, Monney Tank, Yes Rupees, Flash Loan App, Need Rupee, Mama Loan, Dhani, Rainbow Loan, Quick Cash, Moneystand, Moneyhouse, Stany Rupee, Creditrupee, Cash Samosa, Infinity Cash, My Kredit,, Lucky Loan, Sugar Money, Kissht, Rufilo, May Lon App, Fexli Loan, Marwel Loan Baba Nayak Finance, Minutes In Cash, Brow Cash, Get Cash, Discover Loan App, Cash Cow, E Paisa (New Paisa), Shuttle Loan, Es Loan, Alpha Loan, Honey Loanin, Cash Light, Topcash, Manta Cash, O Cash, Hello Box, Wallaby App, Jasmine Loan App, Arak Loan, Fast Cash, Only Loan, Rupaiya Bus, Link Money, Lend Moll, Creditking, Hi Cash (AnggraeniNugroho),UPA Loan, Goldman Payback, Handy loan, Rupeeking, MiRupe, One Loan, Cash Any Time, Express Loan, Loan Dream, Rupee Loan, Flash Loan Mobile, Rupee Star, Wow Rupee, Cash Park Loan, Hoo Cash, First Cash, Clear Loan, Rupee Box, Small Loan, Rich, Loan Go, Asan Loan, Live Cash, Fast Rupee, Loan Fortune, Cash Pocket, Insta Loan, Apna Paisa, Coin Rupee, Cash Papa, Loan Cube, Hand Cash, Loan Home Small, I Credit, Wen Credit, Samay Rupee, Lend Mall, Silver Pocket, Bharat Cash, Money Master, Easy Loan, Warn Rupee, Smart Coin, Lucky Wallet, UPO Loan.com, Buddy Loan, Cash Mine, Tyto Cash, My Cash Loan, Simple Loan, Cash Machine Loan, For Pay, Minute Cash, Fast Paisa, More Cash, Cash Book, Hand Cash Friendly Loan, Reliable Rupee Cash, Early Credit App, Eagle cash loan App, Cash Carry App, Cash park, rich cash, fresh loan, Betwinnerbetting,Rupee mall, SUN CASH, Minute cash, Bus rupee, ob cash loan, onstream, Kash loan, Small Loan, Rupiya bus, Insta money, Slice pay, loan cube, Ikarza,money stand pro, Pokemoney, Quality Cash, loan loji, Forpay app, Rupeeplus, Dream loan, cash star miniso rupee, cashpal, fortune now, credit wallet,pocket bank, Loanzone, Fast coin, star loan,Easy Credit, ATD lone, tree lone, Balance lone, cash bowl, Cash curry, cash machine, cash pocket live Cash, Cash Cola, 66 cash, koko loan, Loan Resource(disi), Cash Hole, Easy Borrow Cash loan, IND loan, Wallet Payee, Cash Guru App, Gold Cash, Orange Loan, Angel Loan, Loan Sathi, Sharp Loan, Daily Loan, Sky Loan, Mo Cash, Jo Cash, Best Paisa, Hello Rupee, Holiday Mobile Loan, Phone Pay, Plump Wallet, Cashcarry Loan App, Crazy Cash, Quick Loan App, Rocket Loan, Rupee Magic, Rush Loan, Bellono Loan App, Agile Loan app, Cash advance 1 व IncomeOK शामिल है।





ऐसे होती है ठगी : साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे (cyber expert amit dubey) के मुताबिक तुरंत लोन मांगने चाहने वाले आर्थिक समस्या इन ऐप को डाउनलोड करते हैं और KYC के बाद ऐप को अपनी डिटेल यूज करने की परमिशन दे देते हैं. बस कुछ ही मिनटों में यूजर के अकाउंट में पैसा आ जाता है. इसके बाद ऐप यूजर की डिटेल चीन भेजना शुरू कर देता है. कस्टमर्स का डेटा कई मॉड्यूल्स के साथ साझा किया जाता है. इसके बाद कस्टमर से पैसे ऐंठने का खेल शुरू होता है. उसे कई नंबरों से कॉल किया जाता है. ये नंबर फर्जी आईडी से हासिल किए जाते हैं. यूजर की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उसे ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है. ये रिकवरी एजेंट्स एक ऐसे कॉल सेंटर से काम करते हैं जिसे चीन के सर्वर से यूजर्स की सारी डिटेल मिलती है. सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से यूजर पैसा देना शुरू कर देता है. उसे ऐसे बैंक अकाउंट्स में पैसा जमा करने को कहा जाता है जो फर्जी होते हैं या धोखे से हासिल किए गए होते हैं. इन पैसों को फिर खास बैंक अकाउंट्स में डाइवर्ट किया जाता है और फिर हवाला या क्रिप्टो करेंसीज के जरिए चीन भेज दिया जाता है.





कैसे ठगी से बचें : यूपी पुलिस के साइबर सलाहकार राहुल मिश्रा (Rahul Mishra, Cyber Advisor to UP Police) के मुताबिक लोगों को मोबाइल ऐप से लोन लेने के समय बेहद सतर्क रहना होगा. राहुल कहते है कि लोन की प्रोसेसिंग फीस के रूप में यदि ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो लोन बिल्कुल न लें. जिस मोबाइल ऐप के जरिये आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी रेटिंग जरूर देख लें, उसका रिव्यू भी पढ़ लें और यह भी पता कर लें कि वह कानूनी है या नहीं. आधार नंबर, पैन कार्ड के एवज में लोन देने वाले ऐप से लोन नहीं लें. साथ ही निजी जानकारी मांगने वाले मोबाइल ऐप से भी लोन लेने से परहेज करें. उसी मोबाइल ऐप से लोन लें, जो मान्यता प्राप्त बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबद्ध हों.





यूपी पुलिस की एडवाइजरी (UP police advisory) के मुताबिक यदि कोई आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने की धमकी दे रहा है तो तुरंत पुलिस के साइबर सेल में शिकायत करें. ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन डरने या घबराने के बजाय बिना डरे इनका सामना करें. अंजान नंबर से आए एसएमएस या व्हाट्सएप में दी गई लिंक पर क्लिक नहीं करें, क्योंकि इससे मोबाइल हैक हो सकता है. कोई भी मोबाइल ऐप इंस्टाल करते समय अनेक तरह की परमिशन मांगी जाती हैं, वह दिए बिना ऐप इंस्टाल नहीं होता है, लेकिन लोग बिना कुछ सोचे ये सारी मंजूरी दे देते हैं. जिससे ठगी करने वालों की तस्वीरों, वीडियो तक पहुंच आसान हो जाती है.

