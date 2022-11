लखनऊ : शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को 46 डेंगू मरीज पाए गए. इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तहत चंदननगर, इंदिरानगर, अलीगंज, ऐशबाग, रेडक्रॉस, सिल्वर जुबली, एनके रोड, चिनहट, टूड़ियागंज, मलिहाबाद में केस पाए गए. शुक्रवार को लगभग 2547 घरों एवं आस-पास मच्छरजनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया और कुल नौ घरों में मच्छरजनित स्थितियां पाए जाने पर घर मालिकों को नोटिस जारी किया गया. इसके अतिरिक्त नगर मलेरिया इकाई एवं जिला मलेरिया अधिकारी की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों व भवनों का निरीक्षण किया गया और लार्वा रोधी दवा का छिडकाव कराया गया.





लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया (Lucknow Mayor Sanyukta Bhatia) ने डेंगू पीड़ित इलाकों में शुक्रवार को दौरा किया. मेयर ने कन्हैया माधवपुर प्रथम वार्ड (Kanhaiya Madhavpur First Ward) में मच्छर जनित रोगों के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत बालागंज के एकतानगर में डेंगू पीड़िता प्रतिभा वर्मा से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस दौरान मेयर ने डेंगू पीड़ित परिवार वालों के घर भी गईं. इस दौरान बरौरा, मरीमाता मंदिर, आजादनगर, गोविंदपुरम, सरदारनगर, आदर्श विहार, बिलाली मस्जिद सहित समस्त वार्ड में सफाई कराई गई. साथ ही फॉगिंग और एंटीलार्वा दवा का छिड़काव कराया गया.





मेयर ने डेंगू एवं मच्छर जनित रोगों से बचाव (Prevention of dengue and mosquito-borne diseases) के लिए क्या करें, क्या न करें अभियान के तहत क्षेत्रीय लोगों से घर के आसपास पानी जमा न होने, पानी से भरे हुए बर्तन एवं टंकियों को ढंक कर रखने, हर सप्ताह कूलर के पानी को खाली करने, पूरी बांह के कपड़े पहनने, बच्चों को घर से बाहर न निकलने देने, मच्छररोधी क्रीम लगाने एवं मच्छरदानी में रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोग डेंगू से बचने के लिए वाटर टैंक व कंटेनरों को ढक कर रखें. घर के अंदर व आसपास पानी को जमा न होने दें. अनावश्यक कन्टेनर, कबाड़, टायर व नारियल के खोल में पानी जमा न होने दें. कूलर आदि में ज़्यादा दिनों तक पानी जमा न होने दें. घरों और होटल के वाटर टैंक में लार्वीवोरस फिश का उपयोग करें. बर्ड बाथ, फूलदान आदि में प्रत्येक सप्ताह पानी बदलें.

