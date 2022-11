गोंडा: कटरा बाजार थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे से कुकर्म का मामला सामने आया है. पड़ोसी ने बच्चे को टॉफी का लालच देकर उससे घटना को अंजाम दिया.

आरोपी (Misdeed with 5 year old child in Gonda) ने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी. बच्चा रोता हुआ घर पहुंचा और उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिसके बाद पिता के शिकायती पत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



पिता ने बताया कि उनका बेटा सोमवार को घर के बाहर खेल रहा था. पड़ोसी उसे टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया. इसके बाद एकांत में ले जाकर बच्चे के साथ (Neighbor misdeed with 5 year old child in Gonda) कुकर्म किया. घटना की जानकारी देने पर आरोपी ने बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी. उसके बाद पिता ने थाने में मामले की सूचना दी.



कटराबाजार थाना प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बालक के स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

