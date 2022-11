बस्ती: जनपद में पुलिस ने ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है. गिरोह के सरगना बजरंग बहादुर सिंह को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी बजरंग बहादुर अपने साथियों राजेश सिंह और नरसिंह के साथ मिलकर कई राज्यों में ATM बदल कर धोखाधड़ी (Theft of money by changing ATM in Basti) करता था.

पुलिस के अनुसार, बजरंग बहादुर अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए एटीएम से पैसे की चोरी (Swindler of three crore rupees arrested in Basti) करता था. गर्लफ्रेंड को शानदार लग्जरी कार में घुमाता था. इस शातिर ठग को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया. मुखबिर की सूचना पर बस्ती के थाना प्रभारी निरीक्षक छावनी दुर्गेश पांडे, पुलिस चौकी विक्रमजोत प्रभारी दारोगा ओमप्रकाश मिश्रा, क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम के प्रभारी रोहित उपाध्याय ने टीम गठित की. इस संयुक्त टीम ने हनुमान गंज के पास से आरोपी बजरंग बहादुर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इसके अन्य दो साथियों की तलाश में जुट गई है.

आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक टाटा सफारी, एक तमंचा और 1950 रुपये नगद बरामद किए है. क्षेत्राधिकारी हरैया शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि शातिर ठगों का एक गैंग बस्ती में सक्रिय था. जिसकी पुलिस को तलाश थी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी करमचंद पुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ़ से हुई है.

एटीएम से पैसा निकालने की सूचना पुलिस को मिली थी. जिस पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पकड़ने की प्लानिंग की. मुखबिर से सूचना मिली कि एक टाटा सफारी कार अमारी बाजार से विक्रमजोत की तरफ आ रही है. उस कार का नंबर प्लेट टूटा हुआ है और संदिग्ध व्यक्ति कार में बैठा हुआ है. पुलिस ने चेकिंग के लिए उस कार को रोकने का प्रयास किया. लेकिन, आरोपी ने कार को रोका नहीं और तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की. वहीं, कार पूरी तरह से मुड़ नहीं पाई. इसलिए, आरोपी कार से उतर कर पीछे भागने लगा. पुलिस ने भी पीछे दौड़कर आरोपी को धर दबोचा. पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने 16 अगस्त को ATM बदल कर रुपये चोरी करने की बात स्वीकार की है.

