अयोध्या : हिन्दू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), पौष. प्रतिपदा तिथि 05:19 PM तक उपरांत तृतीया. नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 10:57 AM तक उपरांत श्रवण. हर्षण योग 09:37 PM तक, उसके बाद वज्र योग. करण कौलव 05:19 PM तक, बाद तैतिल 03:53 AM तक, बाद गर. जनवरी 04 मंगलवार को राहु 03:11 PM से 04:30 PM तक है. चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

7:13 AM

सूर्यास्त

5:50 PM

चन्द्रोदय

8:41 AM

चन्द्रास्त

7:42 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

शिशिर

V. Ayana

उत्तरायण



विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - पौष

तिथि

शुक्ल पक्ष द्वितीया - Jan 03 08:32 PM – Jan 04 05:19 PM

शुक्ल पक्ष तृतीया - Jan 04 05:19 PM – Jan 05 02:35 PM

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा - Jan 03 01:33 PM – Jan 04 10:57 AM

श्रवण - Jan 04 10:57 AM – Jan 05 08:46 AM



करण

कौलव - Jan 04 06:52 AM – Jan 04 05:19 PM

तैतिल - Jan 04 05:19 PM – Jan 05 03:53 AM

गर - Jan 05 03:53 AM – Jan 05 02:35 PM

योग

हर्षण - Jan 04 01:24 AM – Jan 04 09:37 PM

वज्र - Jan 04 09:37 PM – Jan 05 06:14 PM

वार

मंगलवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:13 AM

सूर्यास्त - 5:50 PM

चन्द्रोदय - Jan 04 8:41 AM

चन्द्रास्त - Jan 04 7:42 PM

अशुभ काल

राहू - 3:11 PM – 4:30 PM

यम गण्ड - 9:52 AM – 11:12 AM

कुलिक - 12:31 PM – 1:51 PM

दुर्मुहूर्त - 09:20 AM – 10:03 AM, 11:11 PM – 12:04 AM

वर्ज्यम् - 02:35 PM – 04:02 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:10 PM – 12:52 PM

अमृत काल - 11:19 PM – 12:46 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM – 06:24 AM

आनन्दादि योग

पद्म Upto - 12:24 PM

लुम्ब

सूर्या राशि

सूर्य धनु राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - पौष

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - पौष 14, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर



आज का सुविचार

किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिन्दगी में कितना ख़ुश है.

बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग ख़ुश है.