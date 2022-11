नई दिल्ली : न्यूयॉर्क की एक कंपनी, सिंक्रोन ने 'सिंक्रोन स्विच' नामक एक उपकरण बनाया है जो रोगियों को अपने मस्तिष्क का उपयोग करके एक आईफोन या आईपैड को नियंत्रित करने की अनुमति देता है. सेमाफोर के अनुसार, 'स्टेंट्रोड' के रूप में जाना जाने वाला सेंसर एक सरणी रक्त वाहिका के माध्यम से मस्तिष्क के शीर्ष में डाली जाती है. इसे रोगी के सीने से सिंक्रोन स्विच का उपयोग करके वायरलेस तरीके से नियंत्रित किया जाता है. Synchron switch . iphone control by brain . brain control ipad with synchron switch . iPhone control by brain control ipad .

मेलबर्न में एक सेवानिवृत्त सॉफ्टवेयर विक्रेता रॉडनी गोरहम (Rodney Gorham) को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, (amyotrophic lateral sclerosis) या ALS , एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जो शारीरिक कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंक्रोन में छह मरीज हैं जो Synchron Switch डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं और गोरहम पहली बार एप्पल प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

सिंक्रोन के सह-संस्थापक और सीईओ टॉम ऑक्सले (Tom Oxley Synchron co founder and CEO) ने कहा, "हम आईओएस और एप्पल उत्पादों के बारे में उत्साहित हैं क्योंकि वे इतने सर्वव्यापी हैं और यह डिवाइस में पहला ब्रेन स्विच इनपुट होगा." सिंक्रोन स्विच के साथ, गोरहम के विचार आईपैड पर क्रिया में बदल जाते हैं. Semaphore reports के अनुसार, अपने सिंक्रोन स्विच का उपयोग करके, गोरहम अपने आईपैड से सिंगल-वर्ड टेक्स्ट मैसेज भेजने में सक्षम है. सिंक्रोन पहली कंपनी है जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration) से कंप्यूटर-ब्रेन इम्प्लांट के लिए क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मिली है. कंपनी ने उद्यम और अन्य फंडिंग में 70 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो डिवाइस को लगाने और बनाए रखने की लागत को कम करता है.

