लखनऊ: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दाम (gold silver price) जारी कर दिए गए हैं. रविवार (4 सितंबर) को यूपी में सोने चांदी के रेट (UP Gold Silver Rate) में मामूली इजाफा दर्ज किया गया है. राजधानी में सोना चांदी महंगा हो गया है. आज लखनऊ में 999 प्योरिटी वाला दस ग्राम सोना 51,050 रुपये बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाली एक किलो चांदी का दाम 52,500 रुपये (up gold silver price on 4 september 2022) हो गए हैं.

लखनऊ में सोना चांदी के दाम

देखें अपने शहर में सोने चांदी के रेट

