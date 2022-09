लखनऊ: यूपी में सोने चांदी की दरें (gold silver prices in UP) लगातार बढ़-घट रही हैं. आज बुधवार (14 सितंबर) को राजधानी लखनऊ में सोने के भाव में हल्की सी कमी आई है. 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 46,880 रुपये है. वहीं, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 51,140 रुपये है. लखनऊ में चांदी के रेट में बढ़ोतरी (Gold Silver Price on 14 september 2022) हुई् है. आज एक किलो चांदी का रेट 57,000 है. आइए जानते हैं आज सोने चांदी की क्या है भाव.

सोने चांदी का भाव

बड़े शहरों में सोने चांदी का भाव

ये भी पढ़ेंः Petrol Diesel Price Today: जानें आज क्या हैं यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम