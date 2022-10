आगरा: आगरा का किला मुगलिया सल्तनत की राजधानी और मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है. अब दिसंबर तक किले में फिर से लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show will resume in Agra Fort) शुरू होगा. इसमें दर्शक बादलगढ़ से लेकर आगरा किला बनने तक का इतिहास जानेंगे. इससे ट्यूरिज्म (Agra Fort increase night tourism) को भी बढ़ावा मिलेगा.

इस बार लाइट एंड साउंड शो में चौहान शासकों के तामीर कराए गए बादलगढ़ से लेकर आगरा किला नाम होने तक और आजादी तक का इतिहास बताया जाएगा. लाइट एंड साउंड की स्क्रिप्ट फाइनल करके उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) मुख्यालय दिल्ली भेज दी है. एएसआई की मुहर लगते ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (Uttar Pradesh Tourism Department) लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show will resume in Agra Fort) की तैयारी में जुट जाएगा. आगरा में लाइट एंड साउंड शो कराने की जिम्मेदारी नोएडा की निजी कंपनी को दी जा चुकी है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि लाइट एंड साउंड शो दोबारा से शुरू होने से आगरा में पर्यटकों का रात्रिकालीन प्रवास (Agra Fort increase night tourism) बढ़ेगा.

जानकारी देते उप्र पर्यटन विभाग संयुक्त निदेशक अविनाश चंद्र मिश्रा

आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show at Agra Fort) सबसे पहले साल 2003-2004 में शुरू हुआ था. तब यह शो महज छह माह चलकर बंद हो गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (Uttar Pradesh Tourism Department) ने 2011 में फिर से आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया. जो 2019 तक चलता रहा. आठ साल चलने के बाद लाइट एंड साउंड शो बंद हो गया था. तभी से यह शो बंद हैं. साल 2019 तक आगरा किले (When was Agra Fort built) में हिंदी और अंग्रेजी में लाइट एंड साउंड शो चला. पहले लाइट एंड साउंड शो की टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 70 रुपये, छात्रों के लिए 40 रुपये और और विदेशी पर्यटक के लिए 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था. आगरा किले में हिंदी में लाइट एंड साउंड शो का समय शाम 6:15 से 7:15 तक और अंग्रेजी में 7:30 से 8:30 बजे तक तय था.

आगरा किले (UP Famous Agra Fort) में इस बार लाइट एंड साउंड शो प्रो पूअर टूरिज्म स्कीम के तहत कराया जा रहा है. इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 8.42 करोड़ रुपये खर्च किया है. इसमें 1.50 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर पर खर्च हो गए हैं. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (Uttar Pradesh Tourism Department) के संयुक्त निदेशक अविनाश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो का टेंडर जारी किया जा चुका है. आगामी दिसंबर माह तक शो शुरू हो जाएगा.

इस बार अपडेट लाइट एंड सांउड शो Light and sound show will resume in Agra Fort) देखने के लिए मिलेगा. अब लेजर लाइट के साथ अत्याधुनिक तकनीक में लाइट एंड साउंड शो किया गया है. जिसकी स्क्रिप्ट फाइनल करके एएसआई मुख्यालय भेजी जा चुकी है. इस शो में बादलगढ़ नाम से कच्चा किला बनने से आगरा किला बनने और आजादी तक उस पर राज करने वाले राजाओं का इतिहास देखने को मिलेगा. कब कब यहां कौन शासक रहा. किस किस शासक ने यहां पर क्या कार्य कराए. इसमें चाहे चौहान राजा हों या मुगल और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत तक का इतिहास लाइट एंड साउंड के जरिए दिखाया जाएगा.



