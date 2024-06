ETV Bharat / bharat

मोदी सरकार 3.0 से भी कटा स्मृति ईरानी का पत्ता, यूपी से सिर्फ अनुप्रिया पटेल इकलौती महिला मंत्री - smriti irani out of modi cabinet 3

up ex minister smriti irani out of modi cabinet 3. ( photo credit: etv bharat gfx )