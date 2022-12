नए साल के स्वागत के लिए झीलों की नगरी तैयार...

उदयपुर. देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार (Tourists in Lake City) नजर आ रहा है. यहां पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं. इन दिनों शीतकालीन अवकाश होने के कारण छुट्टियों का माहौल है. इन छुट्टियों में लोग अलग-अलग टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जा रहे हैं.

ऐसे में विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर की बात करें तो यहां रिकॉर्डतोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं. उदयपुर भी नए साल के स्वागत के लिए (Udaipur Ready to Welcome of New Year) तैयार है. उदयपुर में अब तक 80 फीसदी होटल, रिसोर्ट और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुके हैं. वहीं, न्यू ईयर को लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग द्वारा अलग-अलग ऑफर दिए जा रहे हैं.

पर्यटकों से गुलजार हुआ उदयपुर

3 दिन पहले ही पर्यटकों से गुलजार हुआ उदयपुर : देश-दुनिया से बड़ी संख्या में सैलानी उदयपुर में नए साल के स्वागत के लिए आए हैं. ऐसे में उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है. फतेहसागर, दूध तलाई, पिछोला, सज्जनगढ़, सहेलियों की बाड़ी, मोती मगरी, सुखाड़िया सर्कल, सिटी पैलेस, बायोलॉजिकल पार्क, राजीव गांधी उद्यान के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं.

इस बार रिकॉर्डतोड़ टूरिस्ट आने का अनुमान : पिछले 2 साल से कोरोना की पाबंदी के कारण नया साल गाइडलाइन के तहत मनाया गया, लेकिन इस बार करोना की पाबंदियां नहीं होने की वजह से खुली हवा में देश-दुनिया से आए मेहमान झीलों की नगरी में नए साल का स्वागत करेंगे. ऐसे में इस बार पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. उदयपुर के लिए हर साल दिसंबर माह के अंतिम 10 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस साल की बात कुछ अलग है. इसके पीछे कारण यह है कि लगातार उदयपुर में बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए, जिससे विश्व पटल पर उदयपुर का काफी नाम हुआ है. हाल ही में G-20 शेरपा सम्मेलन हुआ था. इन्हीं कारणों से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल...

इन राज्यों से सबसे ज्यादा टूरिस्ट : अभी न्यू ईयर में 3 दिन बाकी है, लेकिन यहां 80 फीसदी होटल-रिसोर्ट बुक हो चुके हैं. यही नहीं, अभी पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. यहां सबसे ज्यादा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.

होटल व्यवसायियों को काफी उम्मीद : होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार (Hotel Booking in Udaipur) होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कारोबारियों को भी खासी उम्मीद है. क्योंकि कोरोना का साया छंटने के बाद पहली बार नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. ऐसे में अब तक उदयपुर में 80 फीसदी से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं. होटल कारोबारी भी न्यू ईयर को देखते हुए अलग-अलग ऑफर दे रहे हैं, जिसके तहत 31 दिसंबर को म्यूजिक पार्टी के साथ, डिनर-लंच को भी इंक्लूड किया गया है.

पर्यटकों ने क्या कहा ? : उदयपुर की फतेह सागर पाल किनारे ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देश के अलग-अलग राज्यों से आए टूरिस्ट ने बताया कि इस बार नए साल का स्वागत झीलों की नगरी उदयपुर में करेंगे. ऐसे में परिवार और मित्रों के साथ न्यू ईयर को लेकर अलग-अलग प्लान तैयार किए हैं. उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ भगवान के मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे.