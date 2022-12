कोटा दौरे पर गजेंद्र शेखावत.

कोटा. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोटा दौरे पर (Gajendra Singh Shekhawat in Kota) हैं. सोमवार को उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए सांसद ओम बिरला और यूडीएच मंत्री को कॉलेजों में संसाधनों की पूर्ती करने की ओर ध्यान देने की नसीहत दी. साथ ही छात्रों से कहा कि जब ये आएं तो इन्हें शहर में घुसने नहीं दें.

शेखावत ने छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष सामरिया से कहा कि महाविद्यालय का बिल्डिंग (Lack of Resources in Colleges in Kota) बनाना हमारा काम नहीं है. छात्रसंघ अध्यक्ष का काम इसके लिए लड़ाई करना व प्रशासन को मजबूर करना है. हमें उनसे बात और चर्चा करनी चाहिए. इस बार जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और स्पीकर ओम बिरला कोटा आएं, तब उन्हें घुसने नहीं दें.

इस दौरान शेखावत ने धारीवाल पर हमला करते हुए कहा कि व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए शहर में हाथी-घोड़े लगाए जा रहे हैं. जबकि कॉलेज में कमरे और स्मार्ट क्लासेज नहीं हैं. विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता है. मैं किसी व्यक्ति या विचारधारा के विरोध में नहीं हूं. साथ ही शेखावत ने कहा कि सरकार शिक्षा के नाम पर धोखा दे रही है. उन्होंने कहा कि कोटा शहर में हाथी-घोड़े लगवाए जा रहे हैं. लेकिन कॉलेज में ही स्टूडेंट्स (Shekhawat Targets Om Birla And Shanti Dhariwal) के बैठने के लिए जगह नहीं है. उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों को सलाह दी कि वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को शहर में प्रवेश करने नहीं दें. यह विरोध तब तक करें जब तक कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो जाए.

मोबाइल और गैस पर सब्सिडी को बताया खैरात

शेखावत ने छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष सामरिया के कार्यालय का उद्घाटन किया. उनके साथ कार्यकारिणी में शामिल मनीष गुर्जर, उपाध्यक्ष तरुण केवट और संयुक्त सचिव महिमा सुमन को शपथ दिलाई. इस दौरान मंच पर विशाल शर्मा, प्राचार्य कल्पना बोहरा, सहायक निदेशक रघुराज सिंह परिहार मौजूद रहे.

मोबाइल और गैस पर सब्सिडी को बताया खैरात : गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य में महिलाओं को मोबाइल और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बांटने पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने के लिए कमरे नहीं हैं. पेड़ के नीचे विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है. स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक की कमी है. इसके बावजूद सरकार 12,500 करोड़ रुपए के मोबाइल बांटकर खैरात के रूप में देना चाहती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है. जबकि किसी गरीब मां-बाप से बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों में शिक्षक और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के बीच चुनने कहा जाए, तो वो शिक्षक ही चुनेंगे.

जेडीबी कॉलेज में भी छात्र संघ को दिलाई शपथ : गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के कार्यक्रम के बाद शेखावत जेडीबी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे. यहां पर उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष शिवानी दुबे, महासचिव रिंकी गोचर, उपाध्यक्ष अंजलि मालव और संयुक्त सचिव प्रियंका मीणा को शपथ दिलाई. इसके पहले उन्होंने छात्र संघ सचिवालय का फीता काट उद्घाटन किया. कार्यक्रम में लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम जीवन को सफल बना सकते हैं.

बारां में राहुल गांधी पर हमला : गजेंद्र सिंह शेखावत ने बारां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा. शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने सिर्फ चुनावी घोषणाएं की हैं. राज्य सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार और बलात्कार की राजधानी बना दिया है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए शेखावत ने कहा कि भारत के विभाजन को कांग्रेस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए स्वीकार किया. आजादी के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अतिक्रमण स्वीकार किया. साल 1962 की लड़ाई को चीन के अतिक्रमण को आंख मूंदकर स्वीकार किया. इसके बाद 1965 और 1971 में सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया था. उसे भी इन्होंने गवा दिया. कांग्रेस ने देश को जाति, धर्म और महजब के आधार पर बांट दिया है. आज राहुल गांधी दाढ़ी बनाकर, जनेऊ पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है?