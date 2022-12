700 वर्ग किमी क्षेत्र में बनेगा प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व, एनटीसीए ने दी सैद्धांतिक सहमति

प्रदेश में 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला (New tiger reserve in Dholpur Karauli) है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने धौलपुर और करौली क्षेत्र के 700 ​वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का दौरा किया है. इसके साथ ही इस रिजर्व के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति भी दे दी है.

जोधपुर में शुरू हुआ पोलो सीजन, 31 दिसंबर तक चार टूर्नामेंट खेले जाएंगे, विदेशी अंपायर बुलाए

जोधपुर में पोलो कप का मंगलवार को 23वां सीजन शुरू हुआ. इस सीजन में 31 दिसंबह तक (Polo Season 2022 in Jodhpur Begins) 4 टूर्नामेंट व 8 एक दिवसीय मैच होंगे.

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा की आत्महत्या

बारां के छबड़ा इलाके में एक विवाहिता ने गत 4 दिसंबर को अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर (Married woman committed suicide in Baran) ली. पुलिस ने मौके पर पहुंच उसके परिजनों को सूचित किया. परिजनों का कहना है कि आपसी मनमुटाव के चलते ऐसा हुआ. हालांकि पुलिस का मानना है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते विवाहिता ने आत्महत्या की. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

कोटा में फ्लाईओवर का नाम हुआ भारत जोड़ो सेतु, मल्टी स्टोरी का नाम रखने की तैयारी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में मंगलवार को तीसरा दिन है. ऐसे में कोटा के एक फ्लाईओवर का नाम भी जयपुर की तर्ज पर भारत जोड़ो रखा गया है. फ्लाईओवर पर भारत जोड़ो सेतु नाम भी लिखवा दिया (Flyover in Kota named over Bharat Jodo Yatra) गया है. साथ ही पानी की टंकी और पार्क का नाम भी भारत जोड़ो के नाम पर रखा गया है.

सरिस्का में बंदर का शिकार करता नजर आया पैंथर, बाघ का भी हुआ दीदार

अलवर के सरिस्का में मंगलवार का दिन पर्यटकों के लिए खुशियों भरा रहा. सुबह के समय सफारी करने (Sighting of Panther and Tiger in Sariska) पहुंचे पर्यटकों को बाघ और पैंथर की साइटिंग हुई. सरिस्का बाघ परियोजना में जंगल सफारी के दौरान मंगलवार को पर्यटकों को युवा बाघ st21 की घानका जंगल के पास साइटिंग हुई. जबकि पैंथर बंदर का शिकार करते देखा गया. तेंदुआ उसे करणा का बास ऐनिकट के पास ले जा रहा था. सैलानियों ने इस दृश्य को देख अपने कैमरे में कैद किया. यह देखकर पर्यटक खुश नजर आए.

राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर! आरक्षण में छेड़छाड़ को लेकर भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का एलान

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के साथ हुई छेड़खानी के विरोध में मंगलवार को मार्च निकाला (Ex serviceman protest in Jaipur) गया. शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक भूतपूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया. भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार ने आरक्षण में छेड़खानी की है. इसके विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दौसा और अलवर में विरोध किया जाएगा.

साकेत गोखले को गिरफ्तार करना गलत, उन्होंने कोई गलती नहीं की है : ममता बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार को अजमेर में मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि साकेत ने कोई गलती नहीं की है. सोशल नेटवर्क पर वह काफी प्रसिद्ध हैं.

हिमाचल और गुजरात के नतीजों का दिखेगा राजस्थान में असर...जानिए क्या है कारण

हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होंगे. सभी की निगाहें इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं. इसके पीछे खास वजह यह भी है कि दोनों राज्यों में जो भी नतीजे आएंगे, उनका असर राजस्थान कांग्रेस पर भी पड़ेगा. क्योंकि दोनों चुनाव में राजस्थान के दिग्गज सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का सीधे रोल रहा है.

उदयपुर की इस हवेली में है दुनिया का सबसे वजनी साफा, खासियत जान चौंक जाएंगे आप

राजस्थान के उदयपुर में जी-20 शेरपा बैठक का आयोजन चल (G20 Sherpas meeting in Udaipur) रहा है. जिसके सत्रीय आगाज के दौरान राजस्थानी साफे की खासा चर्चा रही, जिसे यहां आए विदेशी मेहमानों ने भी खासा पसंद किया. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे साफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे वजनी साफा है. जिसे देखने के लिए हर साल भारी संख्या में सैलानी उदयपुर आते हैं.

राहुल गांधी से मिलने जा रहे पूर्व विधायक समेत भाजपा नेताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 50 गिरफ्तार

पूर्व विधायक सांगोद हीरालाल नागर के नेतृत्व में राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पहले तो इन सब लोगों को दरा जाने से रोक दिया गया. इसके बाद जब भाजपा कार्यकर्ता कनवास चौराहे पर धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. साथ ही पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 50 लोगों को गिरफ्तार किया है.