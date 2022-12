बेनीवाल का हरीश चौधरी पर पलटवार

जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच राजनीतिक जंग फिर से देखने को मिल रही है. हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल (Beniwal counter attack on Harish Chowdhary) एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं. कुछ दिन पहले हरीश चौधरी ने बेनीवाल और उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी बताया है. यह भी कहा था कि ये बात वह पूरी इमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं. कहा कि राजस्थान की तीसरी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है.

हरीश चौधरी के इस बयान को लेकर शुक्रवार को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी पलटवार करते हुए हमला बोला है. हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कहते थे कि उनके एक पापा वह हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया तो दूसरे पापा अशोक गहलोत हैं जो कि उनके 'पॉलिटिकल पापा' हैं. अब क्योंकि हरीश चौधरी ने पंजाब में प्रभारी बनने के बाद जमकर लूट खसोट की है और वह ईडी के निशाने पर आ गए हैं तो कार्रवाई से बचने के लिए भाजपा में जाने की सोच रहे हैं. यही कारण है कि वह ऐसी बातें करते रहते हैं.

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में चुनाव किसने हराया और 15 साल से राजस्थान में दोनों पार्टियों से लड़ाई कौन लड़ रहा है. बेनीवाल ने कहा कि अब भाजपा और कांग्रेस के नेता मुझसे डर गए हैं. यही कारण है कि भाजपा के नेता मुझे कांग्रेस की B टीम और कांग्रेस के नेता मुझे भाजपा की B टीम बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों पार्टियों को मैं C पार्टी मानता (Beniwal told BJP and Congress C party) हूं. दोनों करप्ट टीमें हैं.