जयपुर. राजधानी के जवाहर सर्किल थाने में यूपी निवासी 35 वर्षीय युवती ने किशनगढ़ निवासी युवक के खिलाफ शादी का झांसा (Girl accused of rape on live in partner) देकर 4 साल तक लिव-इन पार्टनर बनाकर दुष्कर्म (raped on pretext of marriage) करने का मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने पर युवक ने उसे शादी के बाद फैमिली प्लानिंग करने का झांसा देकर उसका गर्भपात भी करवा दिया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जवाहर सर्किल थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मुलाकात तकरीबन 4 साल पहले दिल्ली में किशनगढ़ निवासी जयदीप नाम के युवक से हुई जिसने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर नवंबर 2018 में जयपुर (Girl filed rape case against live in partner) बुलाया और जगतपुरा इलाके में पीड़िता के साथ लिव-इन में रहने लगा. जब भी पीड़िता शादी के बारे में बात करती तो जयदीप जल्द शादी करने की बात कह कर टाल दिया करता.

पढ़ें. शादी का झांसा देकर युवती से 5 लोगों ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज

गर्भवती होने पर कराया गर्भपात

इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने जयदीप से शादी करने के लिए कहा तो उसने जल्द ही शादी करने का आश्वासन दिया. साथ ही शादी के बाद ही फैमिली प्लैनिंग करने की बात कहते हुए पीड़िता का गर्भपात करवा दिया. तकरीबन महीने पहले जयदीप किशनगढ़ लौट गया और पीड़िता भी गाजियाबाद आ गई. जयदीप ने जल्द ही पीड़िता को उसके परिजनों के साथ जयपुर बुलाकर शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया.

इसके बाद जयदीप ने पीड़िता से दूरियां बढ़ा लीं और उससे बातचीत करना बंद कर दिया. जब पीड़िता ने जयदीप के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि दिसंबर में जयदीप ने किसी और युवती से शादी कर ली है. इस पर पीड़िता ने शनिवार देर रात अपने परिजनों के साथ जयपुर पहुंचकर जयदीप के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.