जयपुर. बस्सी के कानोता थाना क्षेत्र के हीरावाला स्थित औद्योगिक (factory fire in bassi ) क्षेत्र में रविवार को अलसुबह एक फैक्ट्री में अचानक आग गई. इस दौरान फैक्ट्री में रखे लाखों के सामान जलकर (lakhs of goods burnt in fire) खाक हो गए. सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है.

बताया जा रहा है कि हीरावाला के इंड्रस्ट्रीयल क्षेत्र में कप्तान सिंह गुर्जर की मैडफाइबर इंड्रस्ट्रीज (Fire in fiber factory in Bassi) नाम से फैक्ट्री है. फैक्ट्री में फाइबर बनाने का काम होता है. बताया गया कि रविवार अलसुबह फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग की तीब्रता इतनी अधिक थी कि आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी जद में आने से फैक्ट्री में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए.

फाइबर फैक्ट्री में लगी आग

वहीं, घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. जिन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग व पुलिस को दी. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.