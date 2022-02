डूंगरपुर. जिले के सदर थाना क्षेत्र के रणसागर तालाब में शनिवार आधी रात को एक युवक का शव मिला. युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो (Man made Video Before Suicide In Dungarpur) भी बनाया, जिसमें पत्नी, सास-ससुर ओर बड़े साले की पत्नी को जिम्मेदार (Man Commit Suicide Over Family Dispute) ठहराया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सदर थाना पुलिस के अनुसार 28 साल का भरत यादव (निवासी नेजपुर) डाकिए यानी पोस्टमैन का काम करता था. शुक्रवार देर शाम तक जब भरत घर नही आया तो परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इस दौरान परिवार के लोगों को भरत की स्कूटी रणसागर तालाब की पाल पर खड़ी होने का पता चला. परिवार के लोग रणसागर पंहुचे तो स्कूटी से थोड़े दूर उसके कपड़े और मोबाइल मिला.

पढ़ें- पंचों का ऐसा तुगलकी फरमान कि वृद्ध ने किया खुदकुशी का प्रयास

ये भी पढ़ें-Suicide In Dungarpur : प्रेमी की सगाई होने से नाराज नाबालिग ने की आत्महत्या

इसकी जानकारी परिजनों ने सदर थाना पुलिस को दी. जो अपने साथ गोताखोर ललित श्रीमाल और कमलेश कटारा को लेकर पहुंची. रात करीब 2 बजे शव को तालाब से बाहर निकाला. शव को डूंगरपुर अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है.

पढ़ें: Suicide Case In Barmer: पेड़ लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया

आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो (Man made Video Before Suicide In Dungarpur) भी बनाया था. वीडियो में युवक ने पत्नी, सास-ससुर और बड़े साले की पत्नी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया. वायरल वीडियो में भरत ने दोनों बच्चों का पालन पोषण अपने ही घर में करने की सलाह दी है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.