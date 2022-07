धौलपुर. जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात कारणों के चलते फल मंडी में आग लग गई. घटना से फल मंडी पूरी तरह से तबाह हो (Fire in fruit market in Dholpur ) गई. मामले की सूचना पर अग्नीशमन की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया. आग से फल मंडी व्यापारियों के करीब 40 लाख रुपए के फल जल गए.

रिहायशी इलाका होनों की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है. आग लगने से मंडी में रखी आम, अनार, मौसमी, पपीता, सेव, केला, नारियल, कीवी, नाशपाती, आदि फलों की क्रेट जलकर खाक हो गई (Loss of lakhs due to fire in fruit market Dholpur). मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने घटनास्थल की हालातों का जायजा लेकर नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है.

इस हादसे में रहमत खान, बशीर खान, मोहम्मद शाहिद, सलमान, राजू , मंगल और अजमत का करीब 40 लाख का नुकसान (Loss of lakhs due to fire in fruit market ) हुआ है. नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी ने बताया कि हादसे की जांच की जाएगी और नुकसान का सर्वे कर व्यापारियों को उक्त मुआवजा भी दिलवाया जाएगा. आग ने 7 व्यापारियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है. फल व्यापारी रहमत खान का कहना है कि, इस समय फलों का सीजन चल रहा था. आम, अनार, पपीता, सेव, मौसमी, अनन्नास,कीवी,नाश्पाति, तरबूज, आदि फलों की क्रेटे जलकर राख हो गई है. इसके अलावा दुकानें भी पूरी तरह जल गई हैं. ऐसे में व्यापारी प्रशासन और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं