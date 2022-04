चूरू. कोरोना के चलते पिछले दो साल में जिले सहित प्रदेश में धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह विराम लग गया था. लेकिन इस बार रामनवमी पर शहर सहित जिले में शोभायात्रा निकाली जाएगी (Procession on Ram Navami will be held in Churu ). वहीं जिले में निकलने वाली शोभायात्रा में भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है. इसको देखते हुुए जिला पुलिस (Police preparation for Ram Navami ) अलर्ट मोड पर है . शोभायात्रा में करौली जैसी हिंसक घटना न हो सके. इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की मैराथन बैठकों का दौर जारी है.

पुलिस यात्रा के दौरान जमीन ही नहीं आसमान से भी पैनी नजर रखेगी (Drones will be used to monitor Ram Navami procession). आयोजन के दौरान विशेष कमांडों की टीम भी मौजूद रहेगी, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं. पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान जमीन के साथ आसमान से निगरानी रखने के लिए विशेष ड्रोन मंगवाए गए हैं. ड्रोन से रास्तों में आने वाले मकान सहित छतों पर रहने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाएगी (drones to be monitered). इमारतों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे जो कि आस-पास के क्षेत्र की निगरानी रखेंगे. उन्होंने बताया कि चूरू शहर में शोभायात्रा के दौरान एक एएसपी, दो सीओ, पांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, उपद्रवियों से निपटने के लिए 2 व्रज वाहन शोभायात्रा के साथ चलेंगे. पुलिस नियंत्रण कक्ष पर रूट का अधिकारी हर पल की अपडेट देगा. शोभायात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने जिले के संवेदनशील रूटों को चिन्हित कर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं.

शोभायात्रा से पहले गश्त करेंगे पुलिसकर्मीः एसपी आनंद ने बताया कि शोभायात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी, उससे पहले बाइक सवार पुलिसकर्मियों का दस्ता गली-मोहल्लों में गश्त करेगा. यात्रा गुजरने के बाद अगले रूट पर पहले जाकर स्थिति का जायजा लेकर दस्ता लगातार अधिकारियों के सम्पर्क में रहेगा व वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा. उन्होंने बताया कि समाज कंटकों से निपटने के लिए भीड़ में सादा वर्दी में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. कोई संदिग्ध गतिविधि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसपी आनंद ने बताया कि चूरू शहर के अलावा सरदारशहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, बीदासर, छापर आदि जगह निकलने वाली शोभायात्रा के लिए प्लान तैयार किया गया है. यहां पर एक एएसपी के साथ सीओ सहित 150 पुलिसकर्मियों का जाप्ता तैनात रहेगा. साथ ही ड्रोन से पूरे रूट की निगरानी रखी जाएगी.